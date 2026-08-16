Cartagena envió medicamentos, artículos de aseo y alimentos para bebés tras petición desde Pereira

El gobierno distrital del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres (OAGRD), coordinó el envío de medicamentos, insumos médicos, elementos de aseo y alimentos para bebés hacia el Centro de Acopio de Pereira, en respuesta a una solicitud de apoyo humanitario para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el sismo.

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Esta acción se desarrolló en articulación con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la ESE Hospital Cartagena de Indias y la Oficina de Cooperación Internacional, entidades que sumaron esfuerzos para reunir y organizar los elementos requeridos, dando respuesta oportuna a la solicitud realizada desde Pereira.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar acompañó el proceso de recepción, verificación, clasificación y organización de las donaciones antes de su traslado.

Entre los elementos enviados se encuentran medicamentos de venta libre, tapabocas, kits de primeros auxilios, pañales para bebés y adultos, toallas húmedas, leche de fórmula y otros elementos esenciales para la atención de las familias.

Durante el proceso se verificaron las condiciones de los productos, especialmente su estado, empaque y fechas de vencimiento, con el propósito de garantizar que las ayudas cumplan con las condiciones necesarias para su utilización segura.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, agradeció la respuesta de la ciudadanía, de las IPS y empresas que se sumaron a esta campaña de donación de medicamentos e insumos médicos para la atención de los pacientes.

Por su parte, la directora de la OAGRD, Gabriela Tinoco, destacó la articulación con las autoridades de los departamentos afectados para garantizar que los envíos lleguen a quienes lo necesitan y recordó que las ayudas se siguen recibiendo en el Coliseo Bernardo Caraballo.

Con este envío, Cartagena reafirma su compromiso de responder de manera articulada ante las emergencias que afectan al país, llevando apoyo a los territorios que lo necesitan y sumándose a los esfuerzos de atención humanitaria.

Cartagena continúa unida por Colombia, llevando solidaridad, salud y esperanza a quienes más lo necesitan.