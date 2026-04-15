El “Concierto de Conciertos” celebra 38 años con un cartel histórico y escenario 360° en Bogotá

El festival “Concierto de Conciertos” regresa para celebrar sus 38 años con una edición inolvidable el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar.

Credito: Diana Niño press Ampliar Credito: Diana Niño press Cerrar

Este año, el evento contará por primera vez con un innovador escenario 360°, ofreciendo una experiencia inmersiva única para todos los asistentes.

Consolidado como uno de los eventos musicales más representativos de Colombia, el festival reunirá a grandes exponentes del rock y pop en español.

El cartel oficial de este año presenta una alineación de lujo encabezada por Manuel Medrano, uno de los referentes más importantes del pop colombiano.

Miguel Tapia, integrante de Los Prisioneros; Beto Cuevas; Maldita Vecindad; Los Cafres; La Mosca; Los Toreros Muertos; Xmosis; Kraken; y Compañía Ilimitada, además de invitados sorpresa que serán anunciados próximamente.

El formato 360° permitirá que el público viva el espectáculo desde todos los ángulos, acercando a los artistas y generando una conexión directa con miles de asistentes.

Esta propuesta marca un nuevo estándar en festivales musicales en Colombia, reforzando la importancia del “Concierto de Conciertos” como un evento pionero en innovación y producción.

El “Concierto de Conciertos” es considerado un hito cultural en la historia musical de Colombia.

Su primera edición, realizada en 1988, reunió a miles de jóvenes en Bogotá y se convirtió en un símbolo generacional que marcó el inicio de una nueva era para el rock y pop en español en el país.

Desde entonces, el festival ha sido recordado como un punto de encuentro que trascendió lo musical, consolidándose como parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Su regreso, 38 años después, reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse para seguir conectando con nuevas audiencias.

La expectativa es alta y se espera que el Parque Simón Bolívar vuelva a convertirse en el epicentro de la música en vivo, con un evento que promete ser inolvidable.