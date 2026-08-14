Municipios de Santander empiezan a racionar suministrar servicio de agua por fenómeno del Niño

Bucaramanga

El fenómeno del Niño, que se traduce en una temporada de sequía intensa y altas temperaturas en Colombia durante los próximos meses, comenzó a “pasar la cuenta de cobro” a los habitantes de municipios de Santander.

Un municipio de la región empieza a vivir un periodo especial en materia de suministro de agua; en el Socorro, las autoridades tuvieron que establecer un plan especial para el suministro de agua ante lo que se define como “un bajo nivel de los embalses”.

EL programa de racionamiento del servicio define sectores para el suministro de agua durante agosto.

El municipio fue dividido por mallas; la nororiental comprende los barrios Villa Madriga; Pueblito Viejo, Portal de Saravia, la Esmeralda I y II, Primero de Mayo I y II etapa, Bellavista, José Antonio Galán, Cristales, Villa Morales, Altos de la Floresta y José A. Morales.

En la malla intermedia figuran los barrios Los Monjes, El Convento, Santa Bárbara, Diamante desdse la calle 11 hastya las 17, entre vcarreras octava y décima; Fátima, La Rosita, El Bosque, Villaluz, Parque Intra, Santa Clara II, 16 de Marzo, Villa Puala, Bicentenario pate baja; Los Pinos, Casa Loma, Villa Emanuel; Urbanización Montemadero y condominio Barloventop.

La empresa de servicios públicos del Socorro, Aguas del Socorro indica que la medida es necesaria para garantizar el acceso al agua potable de la comunidad.