A pesar de la tragedia nacional por terremoto, sí habrá ferias y fiestas en municipios de Santander

Este fin de semana festivo en Colombia, Santander tendrá una amplia agenda de ferias y fiestas en diferentes municipios, con celebraciones que buscan exaltar las tradiciones, la cultura y la identidad de cada territorio.

Entre el 14 y el 17 de agosto, las actividades se concentrarán en Capitanejo, Guaca, Hato, Villanueva, San Joaquín, Palmas del Socorro, Guavatá, Aratoca, Santa Helena del Opón y Bolivar, mientras que otros municipios extenderán sus celebraciones a días adicionales.

Programación ferias y fiestas en Santander:

Algunos municipios ya comenzaron sus actividades esta semana. En Guaca, las Ferias y Fiestas en Honor a la Virgen del Socorro se desarrollan desde ayer 13 y hasta el 17 de agosto, mientras que en Palmas del Socorro se cumple el XV Festival de la Alegría de Mi Tierra, también del 13 al 17.

En Bolívar, la programación inició el miércoles 12 de agosto y se extenderá hasta el 16 con “La tradición que nos une” y el XXXIII Festival Nacional del Requinto y la Guabina.

Por su parte, Hato tendrá sus Ferias y Fiestas de San Roque los días 15 y 17, mientras que Santa Helena del Opón realizará su XII Feria Agrícola, Ganadera y Cultural el 15 y 16 de agosto.

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En Capitanejo se realizarán desde este viernes 14 y hasta el 17 de agosto, las Ferias y Fiestas en Honor a San Bartolomé. En Villanueva se llevará a cabo la 38.ª versión de las Ferias y Fiestas del Retorno, también entre el 14 y el 17.

La agenda continúa en San Joaquín, donde se desarrollará el III Festival Agroempresarial, Cultural y Deportivo, durante las mismas fechas. Entre tanto, Guavatá tendrá sus Ferias XVII Olimpiadas Deportivas y Culturales, del 14 al 17 de agosto.

En Aratoca, los visitantes podrán participar en sus ferias y fiestas municipales, programadas igualmente entre el 14 y el 17 de agosto.

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Desde la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander extendieron la invitación a disfrutar estas celebraciones en familia, en paz y aprovechar el desplazamiento para conocer la oferta turística de los municipios.

Jorge Rangel, secretario de Cultura y Turismo, señaló que las ferias también representan una oportunidad para conocer la cultura y gastronomía de cada territorio y complementar la visita con los circuitos turísticos que se han trabajado junto con los municipios para dinamizar la economía local.