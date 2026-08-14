Así será la segunda edición de ‘Santander sobre ruedas’ en Bucaramanga

Bucaramanga

El sector automotriz en Santander es uno de los más fortalecidos en la región pues las ventas de vehículos de todo tipo ha ido creciendo de manera significativa. Por eso, desde Fenalco en el departamento sigue apoyando a este gremio por lo que realizarán la segunda edición de ‘Santander sobre ruedas’ en Cenfer, la vitrina automotriz más grande de la región.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en Santander, indicó que este es “un evento que trae más de 5.000 m2 con más de 42 marcas, cerca de 750 referencias de vehículos desde los pequeños hasta los grandes camiones. Donde vamos a tener además la participación de todas las financieras y bancos más importantes con tasas de financiación, descuentos, test drive y mucho más”.

Agregó Almeyda que durante este evento también se promoverá que los vehículos que se compren allí se matriculen en el departamento de Santander y así el pago de esos impuestos por la compra de los nuevos vehículos queden en la región.

“El año pasado crecimos de una manera muy importante, crecimos casi el 44% frente al año anterior. Sin embargo, Santander tiene todavía unas oportunidades muy grandes de crecimiento. Se jalonaron más de 850 vehículos vendidos tan solo en feria. Este año esperamos superar las expectativas. Tenemos una edición con un crecimiento de más del 45% en espacios”, agregó el director ejecutivo.

La entrada a la feria tendrá un costo de $5.000 y habrá además de la muestra automotriz una zona gastronómica, para los niños y para la familia.