Familia santandereana resultó afectada tras terremoto en Quimbaya, Quindio

Bucaramanga

El municipio de Quimbaya en el departamento del Quindío fue uno de los que más resultó afectados por cuenta del terremoto que se presentó el pasado lunes en el occidente del país. Santiago Gómez y su familia viven en zona rural del municipio y resultaron afectados con daños en su vivienda.

Gómez, quien fue decano de la facultad de comunicación social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, vive desde hace varios años allí y nunca imaginó tener que vivir una situación como la que se presentó el pasado lunes y aunque resultaron ilesos, tuvieron afectaciones en la infraestructura de su vivienda.

Tras el terremoto dejaron de tener suministro de energía, gas y agua, además están incomunicados con otros municipios del Quindío pues los deslizamientos de tierra han generado bloqueos en las vías.

“No hay salida desde Quimbaya hasta los pueblos vecinos, ni hacia Alcalá, Cartago, ni hacia Montenegro, Armenia. Eso ha dificultado un poco el acceso de ayudas y de personal para para trabajar en la recuperación de las zonas que están muy afectadas en el pueblo”, indicó Gómez.

Por eso, hace un llamado a las autoridades en el departamento para que también pueda llegar maquinaria amarilla hasta esta zona afectada y puedan comenzar con su recuperación.