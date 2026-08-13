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13 ago 2026 Actualizado 16:13

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Fútbol

Conmebol y la FCF donan millonaria suma tras el terremoto en Colombia

La cifra va orientada a apoyar las labores de reconstrucción en el país.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Foto: Getty Images

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Foto: Getty Images(Thot)

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Foto: Getty Images
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A través de un comunicado se ha anunciado que Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) han donado un millón de dólares con el objetivo de apoyar las labores de reconstrucción en el país, luego del terremoto sufrido el pasado lunes 10 de agosto.

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“La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian de manera conjunta la donación de 1.000.000 de dólares (USD) destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, se anuncia.

“En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad. La contribución económica será canalizada a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, que lidera la primera dama, Ana Lucía Pineda", se complementa.

Y concluye al respecto: “Desde la CONMEBOL y la FCF hacemos un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y a la afición en general a continuar apoyando iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia nacional”.

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En desarrollo...

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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