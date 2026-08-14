Estudiantes de Ibagué se salvaron luego que el bus en el que viajaban se incinerara

Ibagué

Los estudiantes de un colegio de Ibagué que regresan a la ciudad luego de participar en una excursión tuvieron un fuerte susto luego que el bus en el que se movilizaban sufriera aparentes fallas mecánicas y terminara incinerado en el sector de Chinauta en la vía Bogotá – Girardot.

Según conoció Caracol Radio, al momento que sucedió la emergencia los alumnos del grado 11 del colegio Eucarístico de la ciudad regresaban de realizar una jornada pedagógica en Bogotá.

Previo al viaje, los padres de familia de esta institución educativa habían solicitado a las directivas del colegio Eucarístico María del Refugio aplazar la actividad pedagógica por el temor que les generaba las réplicas que se estaban presentado del terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

“Manifestar nuestra profunda preocupación con respecto a la realización de la salida pedagógica con destino a la ciudad de Bogotá, como es de conocimiento público, durante las últimas horas se han registrado diversos eventos sísmicos en el territorio nacional, situación que genera un panorama de incertidumbre en materia de prevención, movilidad y respuesta de emergencias”, advirtieron en un comunicado de los padres de familia.

En otros apartes, los padres de familia solicitaron que se suspendiera la actividad para salvaguardar la integridad física, la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes y docentes, al final la actividad pedagógica no fue cancelada.

Por ahora, el colegio Eucarístico María del Refugio de Ibagué no se ha pronunciado sobre este hecho en el que si bien es cierto se incineró el bus en el que viajaban, no dejó estudiantes lesionados.