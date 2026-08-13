Policía abrirá investigación a uniformados vinculados a presunta agresión en el Sena de Ibagué

Ibagué

Un procedimiento de inmovilización de una moto en la sede del Sena de Ibagué ubicada en la calle 44 con cuarta estadio, terminó en enfrentamiento entre algunos estudiantes e integrantes de la Policía Metropolitana.

En medio de la confrontación un estudiante denunció que un uniformado lo habría amenazado con sacar el arma de fuego, por lo que se anuncia desde la institución apertura de investigación disciplinaria.

“El día de hoy, en el sector del puente del SENA, en la ciudad de Ibagué, funcionarios de tránsito municipal adelantaban actividades de control sobre motocicletas que se encontraban presuntamente estacionadas en lugares no autorizados”, indicó la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por otra parte, la institución claro que “Según la información preliminar, durante el procedimiento algunos ciudadanos habrían protagonizado comportamientos que alteraron su normal desarrollo, por lo que los funcionarios de tránsito solicitaron apoyo de la Policía Nacional con el fin de garantizar la seguridad de los intervinientes y restablecer el orden”.

A la vez la institución aclaro que, en medio de la intervención, y de acuerdo con las denuncias conocidas, uno de los uniformados al parecer habría realizado un uso inadecuado de los elementos asignados para el servicio.

“Frente a estos hechos, la Policía Metropolitana de Ibagué adelantará las investigaciones y verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, garantizando el debido proceso y las garantías constitucionales y legales de las partes involucradas”, reveló la Policía.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Ibagué rechazó cualquier actuación que se aparte de los principios institucionales, los protocolos establecidos para el servicio y el respeto por los derechos humanos.