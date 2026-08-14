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14 ago 2026 Actualizado 15:11

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Política

John Milton Rodríguez, exsenador del partido cristiano CJL, será el liquidador de MinIgualdad

Rodríguez es ingeniero industrial y pastor cristiano.

Jhon Milton Rodríguez

Jhon Milton Rodríguez / Colprensa

Jhon Milton Rodríguez
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El gobierno de Abelardo de la Espriella designó a John Milton Rodríguez, exsenador del partido cristiano Colombia Justa Libres, como nuevo liquidador del Ministerio de la Igualdad.

Así quedó en el decreto 1219 de este 13 de agosto de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martinez.

John Milton Rodríguez además es ingeniero industrial, pastor cristiano. Y en 2022 fue candidato presidencial.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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