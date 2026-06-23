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23 jun 2026 Actualizado 22:22

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Internacional

Estados Unidos condena a 100 años de cárcel a hombre que asaltó instalación migratoria en Texas

El ciudadano estadounidense fue condenado por el intento de asesinato de un agente de policía mientras se atacaba una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Protestas contra la autoridad migratoria (ICE). (Foto: Jesse Grant/Getty Images)

Protestas contra la autoridad migratoria (ICE). (Foto: Jesse Grant/Getty Images) / Jesse Grant

Protestas contra la autoridad migratoria (ICE). (Foto: Jesse Grant/Getty Images)
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Un ciudadano estadounidense fue condenado a cien años de prisión por el intento de asesinato de un agente de policía durante un asalto perpetrado en julio de 2025 contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alvarado, Texas.

Se trata del primer juicio impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump contra ciudadanos estadounidenses por cargos de terrorismo doméstico en relación con Antifa, un movimiento e ideología de izquierda que la Administración republicana presenta como un grupo organizado.

El caso está relacionado con una protesta a las afueras de un centro de detención de ICE a las afueras de Dallas, que escaló y terminó con un tiroteo en el que un oficial de policía resultó herido.

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El condenado es Benjamin Hanil Song, que fue sentenciado hoy junto a otros siete cómplices que recibieron penas de prisión que oscilan entre los 30 y los 70 años.

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Foto: Christopher Juhn/Anadolu via Getty Images

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Foto: Christopher Juhn/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Foto: Christopher Juhn/Anadolu via Getty Images

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Foto: Christopher Juhn/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El juicio se presentaba como una prueba clave de la capacidad del Gobierno republicano para probar que el movimiento Antifa (abreviatura de antifascista) constituye, como han defendido, un problema de “terrorismo doméstico”.

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La defensa de los acusados, por su parte, sostenía que los cargos eran un intento de la Administración de Trump por criminalizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Funcionarios federales elogiaron este martes las condenas como parte de los esfuerzos gubernamentales para desmantelar grupos organizados que cometen actos de violencia política en nombre de Antifa, según publicó la prensa estadounidense.

Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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