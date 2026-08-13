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13 ago 2026 Actualizado 16:53

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Universidad de Cartagena y Fondo Paz culminan formación del proyecto “Reparación Transformadora”

La iniciativa fortaleció capacidades de resiliencia, atención psicosocial y empoderamiento jurídico en comunidades y organizaciones de Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y Bolívar

Universidad de Cartagena

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La Universidad de Cartagena, en el marco del proyecto Reparación Transformadora, una apuesta de Paz total, culminó la ejecución de tres de sus cuatro componentes: Taller de Resiliencia–Barrilete, Primeros Auxilios Psicológicos y Diplomado en Empoderamiento Jurídico.

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Entre julio y agosto, estos procesos formativos registraron 390 participaciones de integrantes de comunidades, asociaciones, organizaciones sociales, colectivos juveniles, juntas de acción comunal e instituciones locales en diez municipios de cinco departamentos: Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y Bolívar.

La formación se desarrolló desde un enfoque territorial y participativo, reconociendo las necesidades, trayectorias y capacidades de las comunidades vinculadas. De esta manera, la Universidad aporta al fortalecimiento de herramientas personales, colectivas e institucionales para la construcción de paz, la reparación transformadora y la garantía de derechos.

“Este proceso ratifica el compromiso de la Universidad Cartagena, qué, en alianza con el Gobierno nacional, trabaja en los territorios con una extensión universitaria que dialoga, aprende y construye junto a las comunidades. La reparación transformadora requiere fortalecer capacidades locales, redes de cuidado y el ejercicio informado de los derechos”, afirmó la Vicerrectora de Extensión y Proyección Social de la Universidad de Cartagena, Berta Lucia Arnedo Redondo.

PRINCIPALES LOGROS DEL TRABAJO EN CAMPO

  • 270 participaciones en nueve Talleres de Resiliencia–Barrilete, desarrollados en Orito y Mocoa (Putumayo); Belén de los Andaquíes, Florencia y San Vicente del Caguán (Caquetá); Bucarasica y El Zulia (Norte de Santander); Caucasia (Antioquia); y Carmen de Bolívar (Bolívar).
  • 90 participaciones en en nueve jornadas de Primeros Auxilios Psicológicos, dirigidas a fortalecer capacidades comunitarias de escucha, contención inicial, identificación de necesidades y activación de redes de apoyo. Estas jornadas se realizaron en Orito y Mocoa; San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Florencia; Bucarasica, El Zulia y Sardinata; y Carmen de Bolívar.
  • 30 participaciones en el en el Diplomado en Empoderamiento Jurídico, ejecutado en Orito y Mocoa, Putumayo, y en Caucasia, Antioquia. El diplomado contribuyó al conocimiento de derechos, mecanismos de participación y herramientas para la incidencia y la gestión comunitaria.
  • 21 espacios formativos culminados en total: nueve talleres de resiliencia, nueve jornadas de primeros auxilios psicológicos y tres procesos de diplomado.

Todo lo anterior con la vinculación de una amplia diversidad de actores territoriales, entre ellos organizaciones de mujeres, asociaciones productivas y campesinas, colectivos juveniles, comunidades afrodescendientes, víctimas, juntas de acción comunal, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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