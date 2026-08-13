Universidad de Cartagena y Fondo Paz culminan formación del proyecto “Reparación Transformadora”

La Universidad de Cartagena, en el marco del proyecto Reparación Transformadora, una apuesta de Paz total, culminó la ejecución de tres de sus cuatro componentes: Taller de Resiliencia–Barrilete, Primeros Auxilios Psicológicos y Diplomado en Empoderamiento Jurídico.

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Entre julio y agosto, estos procesos formativos registraron 390 participaciones de integrantes de comunidades, asociaciones, organizaciones sociales, colectivos juveniles, juntas de acción comunal e instituciones locales en diez municipios de cinco departamentos: Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y Bolívar.

La formación se desarrolló desde un enfoque territorial y participativo, reconociendo las necesidades, trayectorias y capacidades de las comunidades vinculadas. De esta manera, la Universidad aporta al fortalecimiento de herramientas personales, colectivas e institucionales para la construcción de paz, la reparación transformadora y la garantía de derechos.

“Este proceso ratifica el compromiso de la Universidad Cartagena, qué, en alianza con el Gobierno nacional, trabaja en los territorios con una extensión universitaria que dialoga, aprende y construye junto a las comunidades. La reparación transformadora requiere fortalecer capacidades locales, redes de cuidado y el ejercicio informado de los derechos”, afirmó la Vicerrectora de Extensión y Proyección Social de la Universidad de Cartagena, Berta Lucia Arnedo Redondo.

PRINCIPALES LOGROS DEL TRABAJO EN CAMPO

270 participaciones en nueve Talleres de Resiliencia–Barrilete, desarrollados en Orito y Mocoa (Putumayo); Belén de los Andaquíes, Florencia y San Vicente del Caguán (Caquetá); Bucarasica y El Zulia (Norte de Santander); Caucasia (Antioquia); y Carmen de Bolívar (Bolívar).

nueve Talleres de Resiliencia–Barrilete, desarrollados en Orito y Mocoa (Putumayo); Belén de los Andaquíes, Florencia y San Vicente del Caguán (Caquetá); Bucarasica y El Zulia (Norte de Santander); Caucasia (Antioquia); y Carmen de Bolívar (Bolívar). 90 participaciones en en nueve jornadas de Primeros Auxilios Psicológicos, dirigidas a fortalecer capacidades comunitarias de escucha, contención inicial, identificación de necesidades y activación de redes de apoyo. Estas jornadas se realizaron en Orito y Mocoa; San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Florencia; Bucarasica, El Zulia y Sardinata; y Carmen de Bolívar.

en nueve jornadas de Primeros Auxilios Psicológicos, dirigidas a fortalecer capacidades comunitarias de escucha, contención inicial, identificación de necesidades y activación de redes de apoyo. Estas jornadas se realizaron en Orito y Mocoa; San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Florencia; Bucarasica, El Zulia y Sardinata; y Carmen de Bolívar. 30 participaciones en el en el Diplomado en Empoderamiento Jurídico, ejecutado en Orito y Mocoa, Putumayo, y en Caucasia, Antioquia. El diplomado contribuyó al conocimiento de derechos, mecanismos de participación y herramientas para la incidencia y la gestión comunitaria.

en el Diplomado en Empoderamiento Jurídico, ejecutado en Orito y Mocoa, Putumayo, y en Caucasia, Antioquia. El diplomado contribuyó al conocimiento de derechos, mecanismos de participación y herramientas para la incidencia y la gestión comunitaria. 21 espacios formativos culminados en total: nueve talleres de resiliencia, nueve jornadas de primeros auxilios psicológicos y tres procesos de diplomado.

Todo lo anterior con la vinculación de una amplia diversidad de actores territoriales, entre ellos organizaciones de mujeres, asociaciones productivas y campesinas, colectivos juveniles, comunidades afrodescendientes, víctimas, juntas de acción comunal, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.