ANDI y su Fundación entregan el Sello Empresa INcluyente y revelan la Lista de Empresas INspiradoras

En el marco de la 82° Asamblea Privada de la ANDI, la Asociación y su Fundación, a través de su plataforma Movimiento IN, reconoció las iniciativas de inclusión y diversidad que demuestran que el progreso social van de la mano con el progreso económico.

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Productos Ramo recibió por primera vez el Sello Empresa INcluyente por su estrategia “En Ramo Horneamos un Mañana más Diverso e Inclusivo”. Mediante esta iniciativa, la compañía incrementó su productividad y redujo indicadores de accidentalidad, formalizando laboralmente a personas con discapacidad e integrando a más de 100 mujeres en cargos operativamente masculinizados.

De igual forma, 11 compañías demostraron la escalabilidad y fortalecimiento de sus estrategias y proyectos, logrando su recertificación en tres categorías estratégicas:

Proveeduría Inclusiva:

Alpina: Desde hace 19 años, fortalece a 1.086 ganaderos de Guachucal con su estrategia de asociatividad láctea, elevando la calidad de su leche en más de un 96%.

Desde hace 19 años, fortalece a 1.086 ganaderos de Guachucal con su estrategia de asociatividad láctea, elevando la calidad de su leche en más de un 96%. Casa Luker : Con “El Sueño del Chocolate” , la compañía ha logrado un abastecimiento 100% trazable y la atracción de clientes internacionales, impactando a 1.500 familias cacaocultoras.

: Con , la compañía ha logrado un abastecimiento 100% trazable y la atracción de clientes internacionales, impactando a 1.500 familias cacaocultoras. Empacor: A través de “Tejiendo Sociedad” , la empresa asegura materia prima de alta calidad y combate la informalidad, formalizando a más de 13.000 recicladores de oficio desde 2012.

A través de , la empresa asegura materia prima de alta calidad y combate la informalidad, formalizando a más de 13.000 recicladores de oficio desde 2012. Ingredion: Con “Sembrando yuca, cultivamos progreso” , la compañía reduce su riesgo de desabastecimiento e integra a más de 300 campesinos a su cadena de valor desde hace 8 años.

Con , la compañía reduce su riesgo de desabastecimiento e integra a más de 300 campesinos a su cadena de valor desde hace 8 años. Distribución Inclusiva:

Bavaria: Con su programa “Emprendedores Bavaria”, con el cual han consolidado su principal canal de ventas e incrementado la fidelidad comercial, fortaleciendo el negocio de más de 80.000 tenderos.

Con su programa “Emprendedores Bavaria”, con el cual han consolidado su principal canal de ventas e incrementado la fidelidad comercial, fortaleciendo el negocio de más de 80.000 tenderos. Empleo Inclusivo:

Claro: Con su Ruta de Inclusión Laboral y Social , ha logrado reducir la rotación a niveles históricos inferiores al 2%, vinculando a más de 1.500 mujeres y personas migrantes.

Con su , ha logrado reducir la rotación a niveles históricos inferiores al 2%, vinculando a más de 1.500 mujeres y personas migrantes. Frisby : Con su Universidad Corporativa , ha disminuido los costos de formación en liderazgo y ha impulsado el plan de carrera e ingresos de más de 1.300 colaboradores

: Con su , ha disminuido los costos de formación en liderazgo y ha impulsado el plan de carrera e ingresos de más de 1.300 colaboradores Incolmotos Yamaha : Desde 1997, con el Instituto Técnico Yamaha , ha asegurado mano de obra altamente cualificada para su red de servicio, graduando a más de 4.100 personas.

: Desde 1997, con el , ha asegurado mano de obra altamente cualificada para su red de servicio, graduando a más de 4.100 personas. Pavco Wavin: Desde hace más de 25 años, la empresa ha impulsado su programa de empleo inclusivo contratando talento local y reduciendo costos operativos; hoy cuenta con más de 180 colaboradores en su planta de Guachené, Cauca.

Desde hace más de 25 años, la empresa ha impulsado su programa de empleo inclusivo contratando talento local y reduciendo costos operativos; hoy cuenta con más de 180 colaboradores en su planta de Guachené, Cauca. Prebel: Desde hace 40 años, disminuye la rotación en planta y sube su productividad integrando el talento de más de 40 personas con discapacidad.

Desde hace 40 años, disminuye la rotación en planta y sube su productividad integrando el talento de más de 40 personas con discapacidad. Totto: Con su programa Inclúyette, se han generado eficiencias en talento humano y ha reducido en un 14% la rotación, vinculando a más de 280 mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

Lista de Empresas INspiradoras 2026

En alianza con el diario Portafolio y la Embajada de Suecia, la ANDI y su Fundación revelaron también la Lista de Empresas INspiradoras 2026. Entre 119 postulaciones, se seleccionaron 13 organizaciones (9 grandes empresas y 4 en la categoría “Grandes Promesas”) que destacan por abordar problemas sociales mediante su estrategia de negocio.

La Lista se construyó con base a la iniciativa global “Change the World” de FSG y la revista Fortune, una medición que evalúa el impacto social, los beneficios de negocio y la inclusión de poblaciones desatendidas.

Las 9 Grandes Empresas INspiradoras reconocidas fueron:

Atlantic Quantum Innovations: Atlantic Bilingual Career, empleo joven bilingüe. Corporación Interactuar: Clave i, vehículo de inversión de impacto para microcrédito rural. COTECMAR: Programa de desarrollo de proveedores locales mipymes y pymes. Enka de Colombia: Modelo de negocio de Eko Red S.A.S., inclusión de recicladores de oficio. Homecenter Sodimac: Juntos por tu hogar, programa integral para colaboradores. Industrias Médicas Sampedro: Modelo de redes logísticas para cobertura territorial equitativa. Palmas del Cesar: Mujeres productivas, inclusión de emprendimientos rurales. PepsiCo: La Tienda de Todos, programa de distribución inclusiva. Universidad EAFIT: Programa Becas EAFIT.

En la categoría Grandes Promesas del Valor Compartido, se destacaron: