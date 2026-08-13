Alcaldía de Turbaco blinda proceso de saneamiento de la ESE Hospital Local

Los recursos, del orden de $10 mil millones, se encuentran en Cuenta Maestra y su posterior giro a los acreedores solo será procedente después de haber culminado esta etapa de revisión documental exhaustiva, garantizando que el Comité de Pagos autorice única y exclusivamente el desembolso de aquellos pasivos validados legalmente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La alcaldesa Claudia Espinosa ordenó un blindaje financiero y legal, de modo que el proceso se ajuste a lineamientos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). “Los recursos no se han tocado, están bajo custodia, y solo se comenzarán a girar a medida que tengamos la seguridad jurídica de cada caso”, expresó.

Desde 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene calificada en “Riesgo Alto” a la ESE Hospital de Turbaco, y con este proceso se busca dejar atrás esta etapa crítica.

Para garantizar que las decisiones no vulneraran derechos ni el patrimonio público, la ESE elevó una consulta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que conceptuó que el pago de obligaciones prescritas o derivadas de actos administrativos que perdieron fuerza ejecutoria, constituye un pago de lo no debido y un detrimento patrimonial.

La Alcaldía de Turbaco y la Gerencia del Hospital han trabajado para un proceso de depuración eficaz la ESE, determinando qué derechos estaban vigentes y cuáles habían prescrito o perdido fuerza ejecutoria.

Se reconoció y ordenó el pago a los ciudadanos con créditos exigibles y a aquellos con sentencias judiciales en firme, mientras que se dictaminó un valor no viable para pago de para los reclamantes cuyas obligaciones carecían de exigibilidad jurídica.