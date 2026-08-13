Alcaldía de Turbaco blinda proceso de saneamiento de la ESE Hospital Local
Para garantizar la prestación del servicio de salud en el municipio, fueron asegurados los recursos para Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
Los recursos, del orden de $10 mil millones, se encuentran en Cuenta Maestra y su posterior giro a los acreedores solo será procedente después de haber culminado esta etapa de revisión documental exhaustiva, garantizando que el Comité de Pagos autorice única y exclusivamente el desembolso de aquellos pasivos validados legalmente.
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La alcaldesa Claudia Espinosa ordenó un blindaje financiero y legal, de modo que el proceso se ajuste a lineamientos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). “Los recursos no se han tocado, están bajo custodia, y solo se comenzarán a girar a medida que tengamos la seguridad jurídica de cada caso”, expresó.
Desde 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene calificada en “Riesgo Alto” a la ESE Hospital de Turbaco, y con este proceso se busca dejar atrás esta etapa crítica.
Para garantizar que las decisiones no vulneraran derechos ni el patrimonio público, la ESE elevó una consulta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que conceptuó que el pago de obligaciones prescritas o derivadas de actos administrativos que perdieron fuerza ejecutoria, constituye un pago de lo no debido y un detrimento patrimonial.
La Alcaldía de Turbaco y la Gerencia del Hospital han trabajado para un proceso de depuración eficaz la ESE, determinando qué derechos estaban vigentes y cuáles habían prescrito o perdido fuerza ejecutoria.
Se reconoció y ordenó el pago a los ciudadanos con créditos exigibles y a aquellos con sentencias judiciales en firme, mientras que se dictaminó un valor no viable para pago de para los reclamantes cuyas obligaciones carecían de exigibilidad jurídica.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...