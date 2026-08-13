Más de $10.400 millones en donaciones reúnen empresarios de Colombia desde congreso ANDI

Los aportes del sector industrial colombiano para atender a damnificados por el terremoto en Colombia, ya superan los $10.400 millones.

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Así lo expresó la ANDI durante el segundo día del 11° congreso que se realiza en Cartagena, donde se reúnen más de 2000 miembros para discutir alrededor de los principales retos que tiene el sector, con la gran ausencia del Gobierno Nacional, excusado por atender prioritariamente el desastre.

“Cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, la historia empresarial está presente para ayudar. Tenemos que convertir la solidaridad en acción”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, desde la capital bolivarense.

La campaña irá hasta el viernes 14 de agosto, fecha donde se clausura el espacio de diálogo, y que empezó con la entrega del 50% del dinero recaudado por concepto de inscripciones.