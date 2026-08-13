Dos hombres y una mujer eran requeridos por autoridades judiciales de Bogotá, Medellín y Cartagena

En el marco del ‘Plan Cazador’ y mediante acciones simultáneas desarrolladas en los barrios El Laguito, República de Venezuela y el municipio de Turbaco, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de dos hombres y una mujer por orden judicial, requeridos por el delito de hurto.

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La primera captura se produjo en la zona de playas del barrio El Laguito, durante actividades de registro y control. En este operativo fue interceptada una mujer conocida con el alias de ‘Sara’, de 21 años, natural de Sincelejo, Sucre. Al verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados constataron que era requerida por la fiscalía 124 seccional de Medellín por el delito de hurto calificado y agravado.

La segunda captura fue realizada por patrullas de vigilancia en el barrio República de Venezuela, donde, mediante actividades de registro, control y verificación de antecedentes, fue capturado alias ‘Janer’, de 21 años, natural de Cartagena. Al consultar su historial judicial, los uniformados establecieron que era requerido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena por el delito de hurto calificado y agravado.

Por último, a la altura del peaje de Turbaco, durante planes de registro y verificación de antecedentes, fue capturado alias ‘Dairo’, de 31 años, sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado, emitida por el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, D. C.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

En el marco de estos planes operativos, se han materializado 4.293 capturas por diferentes delitos, de las cuales 333 corresponden a órdenes judiciales y 673 al delito de hurto.

“Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra el delito de hurto. La captura de estos actores criminales representa un contundente golpe contra la delincuencia y reafirma nuestro compromiso de seguir llevando ante la justicia a quienes afectan la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos”, puntualizó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco.

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar colaborando con las autoridades para lograr la identificación, captura y judicialización de los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan la ciudad, a través de la Línea de Emergencias 123 y del correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co.