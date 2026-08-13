Presentado paquete de iniciativas y proyectos en sesión extraordinaria del Concejo de Cartagena

Por solicitud del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, el Concejo Distrital inició formalmente el periodo de sesiones extraordinarias en el que se revisará, con miras a su aprobación en beneficio de la ciudad, el paquete de diversas iniciativas y proyectos clave, presentados desde la vigente Administración Distrital, y que permitiría solucionar necesidades especiales, focalizadas en varios sectores del Distrito.

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Los proyectos e iniciativas reseñados en esta primera sesión extraordinaria fueron:

- El apoyo a los Bloques de Defensa Nacional para la seguridad urbana, propuesta del Gobierno nacional del presidente Abelardo De la Espriella, para atender las diferentes problemáticas que en la materia aquejan a las principales ciudades en todo el territorio nacional.

- Una nueva empresa comercial e industrial, de naturaleza cien por ciento pública, para administrar y operar el Gran Malecón del Mar, que será uno de los macroproyectos de mayor proyección de ciudad y atractivo turístico, que contribuirá directamente al desarollo productivo para diversos actores locales.

- El apoyo en recursos entendidos a los programas dirigidos a la atención de adultos mayores, asi como el reacondicionamiento y reubicación de las Comisarías de Familia, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

- Tercera Avenida de Manga y la problemática de falta de alcantarillado del barrio República del Caribe, como deuda social histórica que permitirá mejorar la movilidad y calidad de vida de estos sectores.

- Una nueva empresa de servicios públicos domiciliarios para operar las necesidades de acueducto y alcantarillado y darle solución a los múltiples problemas que hace varios años aquejan a los cartageneros.

- El nuevo Hospital de Pasacaballos, como otra de las deudas históricas de la ciudad con una de sus comunidades con crecientes cifras de pobladores y, por ende, de diversas demandas sociales.

- La restauración de las canchas sintéticas de La Campiña y La Ermita del Pie de La Popa

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, por delegación especial del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en medio de esta primera sesión extraordinaria, ratificó ante los cabildantes la relevancia de estas iniciativas para el progreso de la ciudad.

“En estos casi tres años, con el liderazgo oor el alcalde Dumek Turbay Paz hemos venido tomando decisiones desde el Gobierno distrital que nos permitan seguir recuperando la autoridad, la fe y la confianza en la institucionalidad, el orgullo del ser cartagenero y el empoderamiento que la ciudad merece para su desarrollo integral, y que se suplan las necesidades estructurales de los cartageneros”, manifestó Martínez Monterrosa.

El funcionario distrital añadió: “Presentamos a su consideración este paquete de proyectos clave en esta primera sesión extraordinaria, convocada por el alcalde Dumek Turbay, confiando en que su buen juicio y respaldo nos permitan seguir desarrollando iniciativas que son deudas históricas con la ciudad y que permiten dinamizar el progreso que tanto merecen nuestros habitantes y quienes nos visiten”.

Por su parte, la mesa directiva del Concejo Distrital y los demás cabildantes manifestaron su compromiso de revisar y debatir con compromiso y celeridad cada una de las iniciativas presentadas por oa Administración Distrital en los próximos 15 días, buscando que estas se traduzcan en el desarollo que siga haciendo de Cartagena la ciudad que sus habitantes merecen.