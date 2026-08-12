Siguen las reacciones luego de la devolución de la Essmar al Distrito de Santa Marta/ Essmar- Concejo de Santa Marta

Santa Marta

Tras cinco años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar) regresó a manos del Distrito, esto ha generado diferentes opiniones sobre el futuro de la entidad y el beneficio que genera a los samarios.

El concejal Juan Carlos Palacio en diálogo con Caracol Radio calificó como positiva la devolución de la empresa, aunque lamentó las condiciones financieras en las que, según señaló, fue entregada. Palacio aseguró que la Essmar tendría un déficit cercano a los 200.000 millones de pesos, situación que, a su juicio, representa un desafío para la administración distrital y para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

“En buena hora. La Superservicios por fin le devuelve después de 5 años de intervención la empresa de servicios públicos al distrito de Santa Marta. Lamentamos que sea en las condiciones entregadas, con un déficit que ronda casi los 200.000 millones de pesos, donde ninguno de los indicativos hoy marca un aspecto favorable para el distrito de Santa Marta”, precisó el cabildante.

Asimismo, sostuvo que, pese a las dificultades, ahora corresponde a los samarios buscar alternativas que permitan recuperar la empresa y mejorar la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, fue enfático en señalar que, desde su perspectiva, la mejor opción sería liquidar la Essmar y crear un nuevo modelo para administrar el acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Finalmente, hizo un llamado a la Superservicios a solucionar la situación por la que atraviesa la empresa, “yo diría que la Superservicios tendría que colaborar con el déficit que generó la misma Superservicios a la Empresa de Servicios Públicos”, sostuvo.

Es de recordar que, mediante Resolución SSPD-20211000720935 del 22 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ordenó la toma de posesión preventiva de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.).