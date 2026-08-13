Gran Feria de Empleo para Jóvenes en Bogotá ofrecerá más de 6.000 oportunidades laborales

Corferias será sede de la Mega Feria de Empleo: 15.000 ofertas para quienes buscan trabajo. Imagen vía Getty Images / skynesher

Colombia

Bogotá realizará este jueves 13 de agosto la Gran Feria de Empleo para Jóvenes, una jornada que reunirá a más de 50 empresas con una oferta de 6.030 oportunidades laborales para personas con diferentes niveles de formación y experiencia.

El evento se desarrollará en Theatron, ubicado en la Calle 58 Bis No. 10-32, en Chapinero, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. El ingreso será gratuito.

La iniciativa es impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con Theatron, con el objetivo de acercar a los jóvenes a oportunidades de empleo formal.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las vacantes disponibles, postularse a diferentes cargos, participar en procesos de preselección y recibir orientación para fortalecer su hoja de vida y perfil ocupacional.

“Esta feria reúne en un solo lugar más de 6.000 oportunidades de trabajo para jóvenes con diferentes perfiles, desde quienes buscan su primer empleo hasta quienes ya cuentan con formación técnica o profesional. Esta es una gran oportunidad para conocer los detalles de las vacantes, hablar directamente con las empresas, recibir orientación y, en algunos casos, avanzar en proceso de preselección ese mismo día”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

¿Qué empleos estarán disponibles?

La oferta contempla cargos para distintos niveles de formación y experiencia. Entre las vacantes se encuentran:

Operarios de máquina plana.

Asesores de call center y comerciales.

Auxiliares de bodega y producción.

Auxiliares de enfermería.

Bacteriólogos y jefes de enfermería.

Ayudantes y oficiales de obra.

Técnicos electricistas.

Conductores.

Operadores de tienda.

Desarrolladores de software.

La feria incluye oportunidades con y sin experiencia, así como puestos dirigidos a profesionales, técnicos y tecnólogos.

Entre las empresas participantes están TP Colombia, Celeste Travel Internacional, GSC Outsourcing, Comodín, Grupo COS, Covisian, Keralty, Fiducoldex, Restcafé, Productividad Empresarial, Gelsa, Casalimpia, D1, Eficacia y Fundación Hematológica, entre otras.

También habrá talleres y orientación laboral

Además de las vacantes, la jornada ofrecerá espacios gratuitos para ayudar a los jóvenes a mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo.

También estarán presentes entidades y aliados como la Universidad Distrital, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Consejería Distrital TIC, la Secretaría Distrital de Educación, las Casas de Juventud, Colpensiones, Fundación GAAT, la Subred Norte y la Universidad Nacional.

Recomendaciones para asistir

La entrada a la feria y a sus diferentes servicios es gratuita. Para quienes quieran participar en procesos de preselección, las autoridades recomiendan asistir con varias copias de la hoja de vida y el documento de identidad.

La jornada está dirigida a jóvenes interesados en encontrar oportunidades laborales, incluyendo quienes buscan acceder a su primer empleo.