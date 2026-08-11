Precio del café HOY 11 de agosto: El precio del grano incrementó
El precio del café abrió hoy 11 de agosto con un incremento en su precio tras el último reporte con el que cerró el día anterior 10 de agosto. ¿Cómo quedó el reporte de hoy? Aquí se lo contamos.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 11 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.
El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.
Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.
Este es el precio del café en Colombia para HOY 11 de agosto de 2026
Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este martes 11 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,265,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 11 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.
Esto, comparado con el último reporte del lunes 10 de agosto, la cotización cerró en los $2,245,000 COP por carga, por lo que el precio aumentó unos $20.000 COP.
¿Por qué el café produce ese aroma tan distinguido?
Según la federación Nacional de Cafeteros, los aromas del café se despliegan únicamente bajo el efecto del calor, durante la torrefacción. Un fenómeno complejo de mutaciones entre proteínas, ácidos e hidratos de carbono provoca la emanación de muchísimos aromas (se pueden contar hasta un millar de compuestos aromáticos diferentes). Estas notas aromáticas pertenecen a familias de aromas muy variadas.
El poder del aroma de la bebida es tan notorio, que incluso muchas personas piensan que es más agradable oler el café que tomarlo.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 11 de agosto
En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 11 de agosto, en referencia FR 94:
- ARMENIA: Carga: $2,265,500 | Kilo: $18,124 | Arroba: $226,550
- BOGOTA: Carga: $2,264,250 | Kilo: $18,114 | Arroba: $226,425
- BUCARAMANGA: Carga: $2,263,875 | Kilo: $18,111 | Arroba: $226,388
- BUGA: Carga: $2,266,250 | Kilo: $18,130 | Arroba: $226,625
- CHINCHINA: Carga: $2,265,375 | Kilo: $18,123 | Arroba: $226,538
- CUCUTA: Carga: $2,263,375 | Kilo: $18,107 | Arroba: $226,338
- IBAGUE: Carga: $2,264,625 | Kilo: $18,117 | Arroba: $226,463
- MANIZALES: Carga: $2,265,375 | Kilo: $18,123 | Arroba: $226,538
- MEDELLIN: Carga: $2,264,625 | Kilo: $18,117 | Arroba: $226,463
- NEIVA: Carga: $2,263,750 | Kilo: $18,110 | Arroba: $226,375
- PAMPLONA: Carga: $2,263,500 | Kilo: $18,108 | Arroba: $226,350
- PASTO: Carga: $2,263,500 | Kilo: $18,108 | Arroba: $226,350
- PEREIRA: Carga: $2,265,375 | Kilo: $18,123 | Arroba: $226,538
- POPAYAN: Carga: $2,265,625 | Kilo: $18,125 | Arroba: $226,563
- SANTA MARTA: Carga: $2,267,125 | Kilo: $18,137 | Arroba: $226,713
- VALLEDUPAR: Carga: $2,264,750 | Kilo: $18,118 | Arroba: $226,475
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