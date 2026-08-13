Piñalito estrena acueducto: agua potable a más de 2.500 habitantes de este corregimiento

Lo que durante años fue una necesidad para las familias del corregimiento de Piñalito, en jurisdicción de Magangué, hoy se convierte en una realidad: la comunidad recibe oficialmente su nuevo acueducto, una obra que representa una inversión de $5.679 millones y que beneficiará directamente a 2.500 habitantes.

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La nueva infraestructura, construida en un año por la Gobernación de Bolívar, a través de Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., permitirá fortalecer el acceso al agua potable mediante un sistema integral que comprende la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del recurso hasta los hogares.

“Esto es lo que más nos gusta, ver a la gente feliz. En la comunidad había gente que no creía y eso es normal cuando han sido mentiras año tras año. Hoy que ven que es una realidad se dan cuenta de la importancia de tenerlo y mantenerlo. Un acueducto moderno, con agua de buena calidad y, lo importante, es que se planificó de la mejor manera con la Alcaldía de Magangué”, dijo el gobernador.

Para los habitantes de Piñalito, la entrega de esta obra representa mucho más que la puesta en funcionamiento de una infraestructura. Es la posibilidad de contar con un servicio fundamental para las familias, los niños, los adultos mayores y toda la comunidad.

“Esto era lo que estábamos esperando y ahora es nuestro compromiso ayudar a mantenerlo. Gracias al Gobernador por traer esta obra, la más importante que se le haya hecho a esta comunidad”, indicó uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal.

Un acueducto completo

El proyecto contempló la intervención integral del sistema de acueducto de Piñalito. Entre las obras ejecutadas se encuentra la optimización de un pozo profundo de 120 metros, que permite contar con la fuente de abastecimiento para el sistema.

También se construyó una planta de tratamiento compacta con capacidad de 5 litros por segundo, encargada del proceso de potabilización del agua, así como un tanque bajo en concreto de 100 metros cúbicos y un tanque elevado de 50 metros cúbicos para garantizar el almacenamiento y posterior distribución.

La infraestructura cuenta, además, con 341 metros de tubería de aducción en PEAD de 110 milímetros y 4.705 metros lineales de redes de distribución de 110 milímetros, que permiten llevar el servicio hacia los diferentes sectores del corregimiento.

Uno de los componentes más importantes del proyecto son las 400 acometidas domiciliarias instaladas con sus respectivos medidores, lo que permitirá que las familias beneficiadas reciban el servicio directamente en sus viviendas y cuenten con un sistema de medición del consumo.

La obra también incorporó un sistema eléctrico de media tensión y 30 paneles solares, además de la construcción de una caseta para el cuarto eléctrico, oficina y laboratorio, y una caseta de operaciones con cerramiento.

La entrega del nuevo acueducto de Piñalito se suma a las acciones que adelanta la Gobernación de Bolívar para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable en los municipios y corregimientos del departamento.

La inversión

Con $5.679 millones invertidos, más de 2.500 habitantes beneficiados, 400 acometidas domiciliarias y una infraestructura que integra captación, tratamiento, almacenamiento y distribución, Piñalito recibe un acueducto diseñado para responder a una de sus necesidades más importantes.

Arrancó en Barranco Yuca

Una vez inaugurado el acueducto de Piñalito, el gobernador, junto a Eliana Romero, gerente de Aguas de Bolívar, y todo el equipo de trabajo, llegaron a Barranco Yuca, otro corregimiento de Magangué, donde se dio inicio a la construcción de un nuevo acueducto, esta vez para beneficiar a cerca de 3.700 habitantes.

Esta obra, cuyo primer tubo fue instalado por el gobernador, tiene un costo de $8.000 millones y contempla el mantenimiento de un pozo profundo, nuevas bombas, líneas de aducción, construcción de una planta de tratamiento, tanques semienterrados, entre otras obras que permitirán llevar agua de excelente calidad a la comunidad.

Porque detrás de cada metro de tubería, cada tanque y cada conexión domiciliaria hay algo mucho más importante: familias que ahora podrán abrir la llave de sus casas y contar con agua potable como un derecho y una realidad cotidiana.