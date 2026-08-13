Calamarí LNG y SPEC LNG reciben el cargo número 200

Dede 2017 a la fecha, CALAMARI LNG como agente importador de gas ha comprado el GNL que se ha requerido para respaldar el abastecimiento de gas natural en Colombia fortaleciendo la capacidad del país para responder a escenarios de alta demanda

En medio de un momento en el que los retosasociados a los impactos del Fenómeno de El Niño amenazan la confiabilidad en el suministro eléctrico, Calamarí LNG y SPEC LNG anunciaron que alcanzaron el cargo número 200 de Gas Natural Licuado (GNL) procedente de Trinidad & Tobago. Con este cargo se llega a 12,8 millones de m³ importados lo que equivale a 265 TBTU de gas inyectados al Sistema Nacional de Transporte. El GNL importado por Calamarí LNG durante este 2026 representa cerca del 30% del suministro nacional de gas, reafirmando el papel de este energético como un componente fundamental para la seguridad energética de Colombia.

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Desde el inicio de sus operaciones en 2017 hasta la fecha,Calamarí LNG como agente importador de GNL, ha trabajado en conectar a Colombia con la gran oferta de los principales países productores de gas, desarrollando una operación respaldada por relaciones de largo plazocon los más importantes proveedores internacionales.

Por su parte, SPEC LNG, que inició operaciones en diciembre de 2016, ha puesto a disposición del sistema una infraestructura especializada, con capacidad para recibir buques metaneros, almacenarGNL y regasificarlo de manera segura para respaldar a los sistemas de generación de energía eléctrica y gas natural.

Esta operación coordinada ha permitido que el país fortalezca su posición como comprador serio y confiable en el mercado global, ampliando su capacidad para acceder a este energético cuando las condiciones del sistema lo han requerido, con una terminalde regasificación que cuenta con una confiabilidad y continuidad del servicio superior al 99%.

“Este cargo número 200 representa mucho más que una cifra. Refleja el compromiso que hemos mantenido durante casi una década para contribuir a la seguridad energética de Colombia, garantizando el acceso oportuno al GNL, a precios competitivos, mediante una operación confiable y segura. Hoy el país cuenta con una posición fortalecida en el mercado global de GNL y nuestro objetivo es seguir consolidando ese camino para garantizar en el largo plazo la disponibilidad de este energético”, afirmó María BeatrizAntequera, gerente general de Calamarí LNG.

Así mismo, Julio Turizzo, gerente general de SPEC LNG, informó que “la operación de la terminal de regasificación ha respaldado aproximadamente el 60% de la generación térmica a gas, ha cubierto hasta el 24% de la generación eléctrica y ha llegado a atender cerca del 40% de la demanda nacionalde gas natural en su pico más alto”.

Este hito operativo llega en un momento en el que el GNL se consolida como un aliado estratégico para la seguridadenergética del país. Las proyecciones de déficit de gas naturalrefuerzan la necesidad de contar con fuentes complementarias que fortalezcan la confiabilidad, competitividad y resiliencia del sistema energético.