Hipopótamo llegó a zona urbana de Barrancabermeja, Santander: piden capturarlo y reubicarlo

Hipopótamos de Pablo Escobar son una amenaza para las especies nativas / Colprensa

Un hipopótamo fue visto cerca de viviendas entre los barrios Centenario y El Limonar, en el casco urbano de Barrancabermeja. Tras el reporte, veterinarios, biólogos y la Policía Ambiental recorrieron el sector y encontraron rastros del paso del animal entre la vegetación.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, explicó que un habitante observó al hipopótamo desde una vivienda. Según su testimonio, el animal salió de la vegetación, recorrió parte del sector y posteriormente regresó hacia Caño La Lira.

“Por este punto ingresó, de acuerdo al testimonio del muchacho que desde esta ventana pudo observar que el hipopótamo salió. Aquí están los rastros de que aplastó toda la vegetación, salió, dio una vuelta en ese sector y volvió a entrar”, relató Granados.

El avistamiento preocupa especialmente por el lugar en el que ocurrió. Los reportes anteriores se habían concentrado en sectores más apartados y esta vez el animal fue observado en una zona habitada.

Investigan si es el mismo hipopótamo visto meses atrás

Esa es una de las posibilidades que ahora investigan. Las características que se alcanzan a observar en el video son similares a las del hipopótamo reportado meses atrás en Cuatro Bocas y, según Granados, existe una conexión entre los cuerpos de agua por los que podría haberse desplazado.

La hipótesis es que el animal pudo movilizarse por Caño La Lira hacia la ciénaga Juan Esteban y el humedal El Castillo. Sin embargo, todavía está por confirmarse.

El nuevo avistamiento llevó al Distrito a insistir en una solicitud que, según el secretario, viene haciendo desde febrero: capturar al hipopótamo y reubicarlo fuera de Barrancabermeja.

Esta vez la Alcaldía anunció que acudirá a una acción constitucional para buscar que las autoridades ambientales encargadas de este procedimiento actúen.

“Nos preocupa la seguridad de los niños,nos preocupa la seguridad de las familias. Estamos aquí hablando al lado de esta casa,ya está en el sector urbano”, señaló Granados.

Mientras se define qué ocurrirá con el hipopótamo, se propuso instalar cámaras trampa con la Fundación Jaguar para identificar sus movimientos y tener más información sobre los lugares por los que se está desplazando.

También existe preocupación por el posible impacto sobre la fauna de los humedales. El secretario mencionó chigüiros y manatíes entre las especies que podrían verse afectadas por la presencia del hipopótamo.

Por ahora, la recomendación para los habitantes es clara: si vuelven a ver al animal, no deben acercarse. El avistamiento debe ser reportado a la Policía Nacional o a la Secretaría de Ambiente para facilitar su ubicación y seguimiento.