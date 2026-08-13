Habitantes de la vereda Granizal en Bello se movilizan para exigir agua, vías y vivienda digna

Medellín

Una manifestación pacífica adelantada por habitantes de la vereda Granizal generó alta congestión vehicular en la Autopista Medellín–Bogotá, a la altura del sector La Báscula. La comunidad se moviliza para exigir soluciones definitivas a problemáticas históricas, que llevarían cerca de 30 años sin respuesta, entre ellas la falta de agua potable, vías de acceso adecuadas y vivienda digna.

Los líderes comunitarios aseguran estar cansados de promesas incumplidas y exigen que las sentencias judiciales vigentes no se queden en el papel, sino que se garanticen los derechos fundamentales en el territorio. Ante la alta carga vehicular y la movilidad reducida en este corredor vial, las autoridades recomiendan a los conductores programar sus recorridos con anticipación o tomar rutas alternativas.

Los avances presentados por la Alcaldía de Bello y EPM

Frente a la jornada de protesta, la Alcaldía de Bello y Empresas Públicas de Medellín (EPM) socializan un plan de potabilización de agua para Granizal que busca beneficiar a más de 20.000 habitantes. La presentación del proyecto, realizada en el marco de la apertura de la Casa Granizal, detalló los componentes técnicos de la obra para la zona.

La Administración municipal explicó que la iniciativa contempla una prueba piloto de dos meses para evaluar el nuevo sistema de acueducto. Este esquema opera mediante 59 puntos humanitarios de distribución y seis plantas portátiles de potabilización. Asimismo, reportan la instalación de 6.865 metros de tubería con sus respectivas válvulas, infraestructura que hoy avanza en etapa de verificación y pruebas.

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Atención contingente y gestiones ante el Gobierno Nacional

Mientras se consolida la prueba piloto, el municipio mantiene el abastecimiento de agua en la vereda de manera continua a través de carrotanques operados por EPM. Según cifras oficiales, la operación suma más de 140.000 metros cúbicos de agua potable entregados para surtir 122 bidones comunitarios instalados en la zona.

Finalmente, la Alcaldía de Bello sostiene gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para estructurar y financiar la solución definitiva de acueducto y alcantarillado que requiere Granizal, buscando cerrar la brecha de servicios públicos que afecta a esta población del norte del Valle de Aburrá.