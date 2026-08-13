Capturados los presuntos responsables del homicidio de un guardián del Inpec en Itagüí, Antioquia

Itagüí, Antioquia

Gracias a la realización de un plan candado fueron capturados dos hombres por homicidio de funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

La Policía Nacional, a través del despliegue de sus capacidades tecnológicas y operativas, logró la captura en flagrancia de dos hombres, de 19 y 32 años, señalados como presuntos responsables del homicidio de un funcionario del INPEC, ocurrido en la madrugada de este jueves 13 de agosto, aproximadamente a las 5:00 a. m., en el municipio de Itagüí.

Wilber Ferney Martínez, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fue asesinado en inmediaciones del barrio San Francisco, cerca de la cárcel La Paz del municipio de Itagüí.

La articulación entre los visualizadores de cámaras y las patrullas de vigilancia permitió ubicar el vehículo en el que pretendían huir y materializar las capturas en flagrancia.

Esto detalló, Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí: “Llegaron los delincuentes en un taxi, provenientes de la ciudad de Medellín, hecho que quedó registrado en las cámaras, donde abordaron al guardia del INPEC de nombre Wilber y le dispararon con un arma tipo pistola, supresor de sonido. De manera inmediata llegó la patrulla de la Policía Nacional y activó todo el sistema tecnológico y de pie de fuerza de la ciudad, capturando en flagrancia a estos dos delincuentes con el arma, el supresor de sonido y el taxi en que se movilizaban”.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, determinar los móviles y establecer las responsabilidades a que haya lugar.