Capturados los presuntos responsables del homicidio de un guardián del Inpec en Itagüí, Antioquia
Los hechos se registraron en el barrio San Francisco, luego de que, en inmediaciones del centro penitenciario La Paz.
Itagüí, Antioquia
Gracias a la realización de un plan candado fueron capturados dos hombres por homicidio de funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
La Policía Nacional, a través del despliegue de sus capacidades tecnológicas y operativas, logró la captura en flagrancia de dos hombres, de 19 y 32 años, señalados como presuntos responsables del homicidio de un funcionario del INPEC, ocurrido en la madrugada de este jueves 13 de agosto, aproximadamente a las 5:00 a. m., en el municipio de Itagüí.
Wilber Ferney Martínez, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fue asesinado en inmediaciones del barrio San Francisco, cerca de la cárcel La Paz del municipio de Itagüí.
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La articulación entre los visualizadores de cámaras y las patrullas de vigilancia permitió ubicar el vehículo en el que pretendían huir y materializar las capturas en flagrancia.
Esto detalló, Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí: “Llegaron los delincuentes en un taxi, provenientes de la ciudad de Medellín, hecho que quedó registrado en las cámaras, donde abordaron al guardia del INPEC de nombre Wilber y le dispararon con un arma tipo pistola, supresor de sonido. De manera inmediata llegó la patrulla de la Policía Nacional y activó todo el sistema tecnológico y de pie de fuerza de la ciudad, capturando en flagrancia a estos dos delincuentes con el arma, el supresor de sonido y el taxi en que se movilizaban”.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, determinar los móviles y establecer las responsabilidades a que haya lugar.