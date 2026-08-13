El estudio de microzonificación sísmica de Ibagué sí existe y está avalado: Félix Salgado

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Félix Salgado, exdirector de Gestión del Riesgo de Ibagué, afirmó que Ibagué si ha cumplido con la microzonificación sísmica y que, desde la administración del exalcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, se hizo el estudio.

“¿Qué ha pasado? El estudio de microzonificación sísmica termina en el año 2020, hay una socialización, pero necesitaba ser validado por la comisión permanente asesora de sismo resistencia que tiene asiento de la Presidencia de la República, tiene ministro de vivienda y ellos tenían que avalar este estudio”, dijo Salgado.

Además, resaltó que hasta el primer trimestre del año 2026 fue avalado este estudio que fue hecho en el año 2029, “Ahora lo que tiene que hacer la administración tomar el estudio con ese aval de esa comisión, lo lleva a planeación para adoptarlo en el POT y ahí sí, para que se hagan los requerimientos de los curadores”.

También manifestó que todos los comentarios que se han hecho sobre el no cumplimiento de las normas por parte de las edificaciones que se han construido en los últimos años, aseguró que no es cierto.

“Hoy en día que eso de los edificios no sirven, eso no es cierto, se está cumpliendo con la normatividad, la norma técnica es vinculante porque es adoptada por el Ministerio”, dijo Félix Salgado.

Finalmente, recordó que los constructores responden patrimonialmente si llega a suceder en los siguientes 10 años a la entrega de un proyecto urbanístico “hay un desarrollo normativo en la que los constructores deben contratar unos ingenieros que hacen como si fuera una interventoría que son los que avalan para que las aseguradores entreguen la póliza decenal, ese vacío administrativo que había ese suplió con este procedimiento”.