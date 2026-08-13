Cartagena recauda más de 12 toneladas de donaciones para damnificados en Quibdó

Son muchas las personas que se han acercado a donar. // Alcaldía de Cartagena

Una masiva respuesta de solidaridad registra Cartagena en el marco de la jornada de recolección de ayudas instalada en el Coliseo Bernardo Caraballo. Hasta el principal centro de acopio de la ciudad han llegado cientos de ciudadanos, empresas, gremios y artistas locales, logrando reunir más de 12 toneladas de donaciones que permitirán atender a las poblaciones afectadas por la reciente emergencia nacional.

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La gestora social del distrito, Liliana Majana, informó que este primer lote de donaciones partirá este viernes con destino a Quibdó, Chocó, una de las zonas priorizadas para la entrega de la asistencia humanitaria. Entre los insumos recolectados destacan agua potable, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, frazadas, colchonetas, kits para bebés, comida para mascotas y materiales de embalaje como cajas, guantes y cinta adhesiva.

“Ante todo, hoy quiero agradecer a todas las personas solidarias que se han dado cita aquí en el Coliseo Bernardo Caraballo para traer las donaciones y aportar desde sus posibilidades. Han sido días muy intensos, pero no hay que desfallecer; hay que seguir brindándole apoyo a las personas que más lo necesitan y recaudar todo lo posible. Mañana viernes saldrá este primer lote de donaciones hacia el departamento del Chocó, una comunidad bastante damnificada tras este terremoto”, señaló Majana.

El alcalde Dumek Turbay Paz insistió en la importancia de mantener la movilización ciudadana y empresarial para continuar acopiando elementos de primera necesidad. Por esta razón, el Coliseo Bernardo Caraballo mantendrá su atención con horario extendido hasta las 9:00 p. m., apoyado por más de 150 voluntarios en las labores de clasificación y embalaje.

Además del Coliseo Bernardo Caraballo, la ciudadanía puede entregar sus aportes presenciales en los puntos habilitados en El Universal y Padel Club. De igual forma, para quienes deseen realizar contribuciones económicas, se encuentra disponible la cuenta de ahorros Davivienda número 0040 0024 0970, a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios (NIT 860.010.371-0), con información adicional en la plataforma www.minutodedios.org.