Nuevo POT de Cartagena supera verificación ambiental y pasa a la fase de concertación

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena dio un paso decisivo en su camino hacia la adopción. Por primera vez en 30 años, Las autoridades ambientales con jurisdicción en el Distrito, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), confirmaron que los documentos correspondientes al proyecto de POT, radicados por la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, el pasado 28 de julio, cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad dando inicio formal al proceso de concertación ambiental.

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Esta verificación quedó formalizada en actos administrativos emitidos por ambas autoridades ambientales. En el Auto No. 0732 de 2026, Cardique señaló que “en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se considera que la documentación allegada bajo el radicado 2026-06501 reúne los requisitos mínimos para dar inicio al trámite de concertación ambiental del POT del Distrito de Cartagena de Indias”.

Por su parte, el EPA Cartagena indicó en su Auto No. 001691-2026 que, tras la revisión realizada, “las dependencias competentes del EPA Cartagena efectuaron la verificación de la documentación presentada y concluyeron que la documentación requerida fue relacionada y presentada adecuadamente y que, por tanto, desde el punto de vista de la verificación documental realizada, se cumple con los requisitos documentales necesarios para avanzar con la siguiente etapa del proceso”.

Es de detallar que la documentación del proyecto del POT presentada por la Secretaría de Planeación ante ambas entidades incluyó la constancia del acta de aprobación y puesta a consideración expedida por el Consejo de Gobierno Distrital; el documento de seguimiento y evaluación del POT vigente; el diagnóstico y su respectiva cartografía; los documentos técnicos de soporte de los componentes general, urbano y rural; el programa de ejecución, los programas y proyectos e instrumentos de gestión y financiación; la cartografía oficial georreferenciada; el proyecto de acuerdo distrital y el documento resumen de divulgación.

El cumplimiento de los requisitos documentales marca un hito en el proceso de revisión general del POT de Cartagena, pues, por primera vez, una propuesta del instrumento supera satisfactoriamente la verificación documental y avanza hacia la concertación.

“Estamos viviendo la era de las primeras veces. Es otra Cartagena donde lo que propone su gobierno, sus empresas y su gente se hace realidad sin polémicas, divisiones y carreta. Este paso decisivo es un gran aliciente y demostración del profesionalismo técnico con el que trabaja nuestra administración, frente a falencias y errores del pasado en esta materia. Agradecemos la revisión de las autoridades ambientales que hoy resulta en una gran noticia”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

En el intento de actualización adelantado en 2023, en la administración anterior, las autoridades ambientales determinaron que la documentación presentada no cumplía con los requisitos exigidos, lo que impidió la continuidad del proceso y posteriormente derivó en el desistimiento y archivo del expediente.

Al respecto, el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó: “Por primera vez, un proceso de revisión general del POT de Cartagena cumple con los requisitos necesarios para iniciar la concertación ambiental. Este avance demuestra la solidez técnica con la que la administración del alcalde Dumek Turbay construyó el proyecto, así como el trabajo de participación ciudadana desarrollado durante las etapas de diagnóstico y formulación del instrumento”.

El secretario señaló que uno de los principales objetivos del nuevo POT es proteger y restaurar la Estructura Ecológica Principal del Distrito de Cartagena, consolidando las áreas de importancia ecosistémica y su conectividad, y reconociendo el agua como elemento estructurante del ordenamiento territorial.

Además, busca adaptar el territorio continental, costero e insular frente a los efectos del cambio climático y fortalecer la gestión del riesgo mediante el conocimiento, la reducción y el manejo de escenarios de multiamenaza y desastres, asociados a inundaciones, erosión costera y ocupación de zonas vulnerables.

Sobre el proceso de concertación

La concertación ambiental es la instancia en la que Cardique y el EPA Cartagena evaluarán técnica y jurídicamente los asuntos ambientales que hacen parte del instrumento de ordenamiento territorial, entre ellos las determinantes ambientales, la protección y conservación de ecosistemas estratégicos, el manejo de áreas de protección, la ocupación del suelo rural, la gestión del riesgo y otros contenidos relacionados con la sostenibilidad del territorio.

De acuerdo con la Ley 388 de 1997, este proceso contará con un plazo de hasta 45 días y se desarrollará mediante mesas técnicas conjuntas entre Cardique, el EPA Cartagena y el Distrito.

En este marco, Cardique extendió la invitación a Parques Nacionales Naturales de Colombia para participar en las mesas de concertación y aportar información, observaciones y recomendaciones relacionadas con la delimitación, zonificación, régimen de usos, plan de manejo y objetivos de conservación del área protegida.

Una vez concluida esta etapa, el proceso continuará con la consulta ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP) y, posteriormente, el proyecto del POT será presentado ante el Concejo Distrital para su estudio y aprobación.

Al respecto, Mauricio Rodríguez, director del EPA Cartagena, se refirió la importancia de ese nuevo avance.

“En el marco de la normatividad reglamentaria y siguiendo la guía metodológica recomendada por el Ministerio de Ambiente, EPA-Cartagena ha puesto en marcha un protocolo para adelantar la concertación de los asuntos ambientales del POT, de manera que se garantice que la dimensión ambiental haya sido debidamente incorporada en esta propuesta de ordenamiento territorial”, dijo Rodríguez.

El director del EPA añadió: “Una vez verificada la documentación presentada por la Secretaría de Planeación, EPA-Cartagena dio inicio formal al proceso de concertación, proceso que adelantaremos en coordinación con Cardique durante los siguientes 30 días”.

La nueva visión de ciudad

El nuevo instrumento de planificación busca responder a las necesidades actuales del territorio, pues en Cartagena rige un POT anacrónico vigente desde 2001 y los múltiples intentos por actualizarlo no llegaron a concretarse en gobiernos anteriores.

Por ello, este POT representa una oportunidad para corregir décadas de crecimiento desordenado y construir una Cartagena equitativa, policéntrica y de proximidad.

“Estamos planteando acciones concretas para legalizar y mejorar barrios que crecieron en la informalidad, proteger nuestros ecosistemas, fortalecer la integración entre las zonas urbanas, rurales e insulares y garantizar que el desarrollo llegue con más oportunidades y calidad de vida para todos los cartageneros”, sostuvo el secretario de Planeación, Emilio Barboza.

El nuevo POT consolidará una ciudad más equilibrada, reduciendo las brechas entre sectores y acercando oportunidades, servicios y equipamientos a la ciudadanía, a través de una red de nuevas centralidades y avanzando hacia una ciudad de “15–10 minutos”, donde las personas tengan acceso cercano a servicios como educación, salud, empleo, comercio y recreación.

Además, proyecta a Cartagena como una ciudad-región que, en 2040, será un nodo estratégico supradistrital con perspectiva global y promoverá la articulación con las ciudades del Caribe mediante el fortalecimiento de sus principales actividades económicas y la diversificación productiva.