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12 ago 2026 Actualizado 18:15

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“Acueducto costanero alcanza el 97% de ejecución y entra en su recta final”: Aguas de Córdoba

La obra es esperada hace más de 8 años en municipios históricamente impactados por la intensa sequía

Acueducto costanero. Foto: Aguas de Córdoba.

Acueducto costanero. Foto: Aguas de Córdoba.

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La empresa Aguas de Córdoba informó que, luego de las jornadas de cierre temporal de la vía Puerto Rey – Montería, “necesarias para adelantar maniobras especializadas para la instalación de estructuras y tubería del acueducto regional costanero, se realizó una visita técnica a la obra y se confirmó que el proyecto alcanza un 97% de ejecución física, avanzando hacia su culminación y posterior puesta en funcionamiento”.

“Durante la visita, un equipo de ingenieros de Aguas de Córdoba realizó seguimiento a los trabajos que se adelantan en la construcción de la nueva línea de impulsión que conecta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con el tanque de Aguas Vivas, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y el avance de los diferentes componentes de esta infraestructura estratégica”, explicó la empresa.

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Asimismo, informó que este proyecto representaría una intervención estratégica para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y mejorar la continuidad, presión y calidad del servicio en Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas y la zona rural de Montería.

“Con una inversión superior a los $33.400 millones, incluyendo obra e interventoría, el acueducto regional costanero permitirá fortalecer la infraestructura hídrica del departamento y mejorar las condiciones de prestación del servicio para aproximadamente 25.987 habitantes de estos municipios”, puntualizó.

Cabe recordar que la obra es esperada desde la cuestionada administración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Desde entonces, habría recibido más de $100.000 millones y aún no funciona, según la planeación inicial.

Acueducto costanero. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Acueducto costanero. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Acueducto costanero. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Acueducto costanero. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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