Córdoba: autoridades realizan inspecciones técnicas en volcán de Puerto Escondido tras terremoto

Montería

La Alcaldía de Puerto Escondido, Córdoba, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, realizó una jornada de inspección técnica en distintos puntos del municipio, especialmente el volcán, con el propósito de verificar posibles afectaciones tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó y que se sintió en esta sección del país.

“Las visitas se llevaron a cabo en la loma de El Volcán, la vereda Cerro Santa Cruz y la Institución Educativa Puerto Escondido, sectores que históricamente han presentado afectaciones asociadas al fenómeno de diapirismo de lodo”, informó la administración municipal.

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“Durante los recorridos técnicos se verificaron las condiciones físicas de estos puntos y, hasta el momento, no se evidencian afectaciones, desplazamientos del terreno ni movimientos asociados a la actividad sísmica registrada”, puntualizaron las autoridades.

Finalmente, la administración municipal entregó un parte de tranquilidad a la comunidad e informó que “mantendremos el monitoreo permanente en estas zonas, así como la activación de los protocolos correspondientes para atender oportunamente cualquier eventualidad”.

Inspección en colegio de Puerto Escondido. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido, Córdoba. Ampliar Inspección en colegio de Puerto Escondido. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido, Córdoba. Cerrar