Bomberos atendieron tres incendios en diferentes sectores de Cartagena

Una jornada de intensa actividad vivió el Cuerpo de Bomberos tras atender tres conflagraciones en distintos puntos de la ciudad en las últimas horas. Entre las emergencias reportadas destaca un fuerte incendio en un parqueadero del barrio Manga, así como emergencias en San Fernando y la avenida Crisanto Luque.

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El hecho de mayor gravedad ocurrió en la mañana de este martes 11 de agosto en el callejón Nuevo Dandy, en Manga. El organismo de socorro halló un fuego en fase de libre combustión dentro de un parqueadero, el cual consumió en su totalidad cuatro vehículos: un campero Mitsubishi de placas QGH 260 de Barranquilla, un Citroën Aircross C3 Max gris sin matrícula, un taxi Hyundai y un taxi marca Chery de placas WGN 859. Un quinto vehículo resultó averiado. Las autoridades investigan las causas del hecho, que no dejó personas lesionadas.

De manera simultánea, en la mañana de este martes se reportó una conflagración sobre la Troncal de Occidente, a la altura del barrio San Fernando y cerca del sector conocido como Mi Vaquita. La presencia de humo generó alarma entre transeúntes y conductores antes de que los bomberos acudieran al sitio para sofocar las llamas.

A estas dos emergencias se suma la registrada en la noche del lunes 10 de agosto en inmediaciones de la avenida Crisanto Luque, cerca del establecimiento El Palacio de las Papas, donde se inició un fuego en un solar enmontado. La rápida reacción del organismo de socorro evito que las llamas se propagaran a zonas contiguas.

Ante esta racha de conflagraciones, las autoridades reiteraron el llamado a evitar quemas en terrenos baldíos, manipular con precaución elementos inflamables y prevenir sobrecargas eléctricas en los hogares, recordando que las altas temperaturas facilitan la ocurrencia de incendios vegetales.