ANDI realizará el 11º Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena

Del 12 al 14 de agosto de 2026, la ANDI realizará el 11º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) y la 82ª Asamblea General en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.

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En un año marcado por el inicio de un nuevo ciclo de gobierno y por transformaciones relevantes en el entorno global, el CEC se consolida como el espacio para fortalecer el diálogo entre el sector empresarial, el Estado y otros actores estratégicos, con el propósito de construir propuestas y aportar a la estabilidad, la confianza y el crecimiento del país.

Durante esta edición, líderes nacionales e internacionales analizarán los principales desafíos y oportunidades en materia de geopolítica, democracia, economía, sostenibilidad, tecnología e innovación, así como las vías para fortalecer las relaciones público-privadas, impulsar la competitividad y promover un desarrollo productivo e incluyente.

Los invitamos a ser parte de este encuentro de alto nivel, orientado a generar conversaciones estratégicas, intercambiar visiones y contribuir a la construcción de una agenda compartida para el futuro de Colombia.