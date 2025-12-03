“Genera desequilibrio”: Fenalco Bogotá sobre resolución del Distrito que amplía horarios nocturnos

Bogotá D.C

Desde el gremio FENALCO Bogotá Cundinamarca expresaron su preocupación frente a la resolución que expidió la Alcaldía de Bogotá que amplía los horarios nocturnos en algunos establecimientos comerciales.

Aunque el director del gremio regional, Juan Esteban Orrego, aseguró que respalda la ampliación de horarios hasta las 5 de la mañana , “se están excluyendo una gran cantidad de sectores de rumba que tradicionalmente lo han sido, que han sido reconocidas por otras administraciones y esto genera un desequilibrio”.

Para el director esta resolución genera desequilibrio porque las tiendas de barrio, supermercados, billares y otros establecimientos diferentes a las discotecas que también venden licor y son esenciales para la economía nocturna de la ciudad.

De ahí que la petición del gremio sea que el Distrito modifique el Decreto 293 que contiene la restricción injustificada de horarios de 10:00 a.m. hasta 11:59 p.m para otros establecimientos que venden licor como tiendas, supermercados, grandes superficies y billares, entre otras actividades.

“Lo que hemos solicitado es libertad para todas las actividades formales y legales; y restricciones únicamente donde haya problemas de orden público. Las prohibiciones horarias generalizadas no resuelven los conflictos de convivencia, pero sí alimentan la informalidad y perjudican al comercio que hace las cosas bien”, precisó Orrego.