Ulibro 2026 tendrá también apoyo de la IA

Bucaramanga

El próximo 28 de agosto comienza la edición número 24 de la feria del libro más importante del oriente colombiano, Ulibro 2026, que se estará realizando nuevamente en Neomundo. La jornada será de manera gratuita para el público en general, sin embargo habrá un espacio pago para quienes quieran acceder a ciertos beneficios.

Según Lynda Bula, directora de la feria, en esta nueva edición habrá varias novedades y entre esas está la de un asistente de inteligencia artificial que ayudará a quienes visiten Ulibro, podrán recibir información sobre los stands, las ubicaciones y la programación en general.

“Nuestro asistente LEA, que es el nombre que que tiene nuestra inteligencia artificial, es un chat de WhatsApp que van a poder encontrar también en nuestra página web Ulibro.com, a quien le van a poder preguntar lo que ustedes deseen, cualquier duda desde quiénes se presentan en la feria o por día quién se presenta, si viene tal autor, qué muestras editoriales hay, cuál es la oferta gastronómica, cómo me puedo inscribir para la feria. Entonces, todas esas dudas que se generan siempre antes de iniciar la feria o durante la feria, pues van a poder consultarlas de una manera más rápida a través de LEA”, indicó Bula.

Las puertas de la feria se abrirán desde las 8:30 a. m. hasta las 8:00 p. m. durante los 10 días de feria para que todas las personas puedan participar en esta nueva edición.