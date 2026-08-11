Conmovedor relato de mujer que pide ayuda para sus padres tras terremoto: “necesitamos solidaridad”
Conmovedor relato de mujer que pide ayuda para sus padres tras terremoto: “necesitamos solidaridad”
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Katherin Martínez conversó con 6AM W acerca del rescate de sus padres luego de que el edificio en donde vivían se derrumbara. Ambos fueron rescatados y están siendo atendidos en un centro de salud de Pereira.
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Juliana Hernández
Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...