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11 ago 2026 Actualizado 17:25

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Conmovedor relato de mujer que pide ayuda para sus padres tras terremoto: “necesitamos solidaridad”

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Bucaramanga
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Katherin Martínez conversó con 6AM W acerca del rescate de sus padres luego de que el edificio en donde vivían se derrumbara. Ambos fueron rescatados y están siendo atendidos en un centro de salud de Pereira.

Escuche el relato completo aquí:

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Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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