Santander: HOY inicia el calendario de declaración de renta de la DIAN. Esto debe saber

Desde este miércoles 12 de agosto comienzan los vencimientos para que las personas naturales obligadas presenten su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. El calendario se extenderá hasta el próximo 26 de octubre y los primeros contribuyentes en cumplir serán quienes tengan documentos de identidad terminados en 01 y 02.

El director de la DIAN en Santander, Eugenio Díaz Arenas, explicó en Caracol Radio que no todas las personas naturales están obligadas a declarar, pero sí quienes cumplan determinados topes establecidos por la entidad.

Entre los principales requisitos están tener un patrimonio bruto igual o superior a 224 millones 96 mil pesos al 31 de diciembre de 2025, registrar ingresos brutos anuales de 61 millones 719 mil pesos o más, o haber realizado consumos con tarjetas de crédito y compras por 69 millones 719 mil pesos o superiores. También están obligados los responsables del IVA, de acuerdo con lo señalado por el funcionario.

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Díaz Arenas hizo énfasis en que los vencimientos ya comienzan, por lo que los contribuyentes deben revisar desde ahora el calendario tributario y verificar la fecha que les corresponde. Para este miércoles, el turno es para los documentos terminados en 01 y 02, mientras que el jueves corresponderá a los terminados en 03 y 04.

Además, quienes estando obligados no presenten la declaración se exponen a una sanción de 524 mil pesos. Sin embargo, el director aclaró que declarar renta no significa necesariamente tener que pagar.

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La DIAN también cuenta este año con la declaración de renta sugerida, una herramienta que puede servir como guía al contribuyente. Esta información se construye con los datos reportados por terceros y, aunque no es obligatoria, debe ser revisada cuidadosamente antes de presentar la declaración.

Para facilitar el proceso, la DIAN en Bucaramanga está atendiendo a los contribuyentes desde las 6:15 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, en jornada continua, y además tendrá atención los sábados hasta el 17 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y el mediodía. El objetivo es orientar a quienes necesiten inscribirse o actualizar el RUT para evitar inconvenientes al momento de declarar.