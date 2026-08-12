Avanza la recuperación de la malla vial en Bucaramanga tras retiro de ciclo infraestructura

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga anunció que tras el desmonte de la ciclo infraestructura sobre la carrera 35 en Cabecera, ya se avanza en la recuperación de la malla vial sobre este corredor.

El alcalde Cristian Portilla confirmó que ya se han recuperado más de ocho mil metros de corredor vial y a su turno, el secretario de infraestructura Carlos Méndez, indicó que “nos encontramos en la segunda fase, desde ya hicimos el micro fresado, estamos haciendo el slurry y la tercera fase es la señalización y enmarcación de este sector vial”.

Dijo también el funcionario que a la fecha se han recuperado ya más de 55 mil metros de malla vial en toda la ciudad y que se espera continuar con este trabajo en las zonas más afectadas de la ciudad.

Con el retiro de la ciclo infraestructura se busca recuperar capacidad vial en sectores donde, según las autoridades y algunos comerciantes, la infraestructura para bicicletas ha generado congestión y no cumple con el propósito para el que fue construida.