Presidente Abelardo De la Espriella decreta 3 días de duelo nacional por el sismo del 10 de agosto

Un hombre observa un vehículo afectado tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo De la Espriella, por medio del acto ejecutivo No. 1172, decretó el duelo nacional por tres días en honor a las víctimas del terremoto de 7,4 magnitud del pasado 10 de agosto que afectó la parte occidental del país.

“El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profunda dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas”, dice el decreto.

Continua la búsqueda de los desaparecidos

Los departamentos de Chocó, Risaralda, Quibdó y Valle del Cauca que fueron los más afectados dejando ya han dejado, según el último informe, 188 fallecidos; 220 desaparecidos; cerca de 1700 heridos y 260 personas atrapadas bajo los escombros.

Por otor lado, el presidente Abelardo De la Espriella firmó el decreto con el que se declara el desastre nacional, lo que le permitiría manejar y destinar presupuestos de manera más rápida por un periodo de un año.

Además, el vicepresidente José Manuel Restrepo, anunció que 12 países ya han enviado ayudas para atender la emergencia, con un recaudo cercano a los USD 1.300 millones en cooperación internacional.