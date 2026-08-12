Barranquilla envía 50 toneladas de ayudas para damnificados por el terremoto

Barranquilla prepara envío de 50 toneladas de ayudas para damnificados por el sismo en Colombia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lideró la jornada de recolección y entrega de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el terremoto registrado en diferentes regiones del país. El Distrito anunció el envío de 50 toneladas de provisiones para apoyar la atención de los damnificados.

Las ayudas son recibidas durante las 24 horas en el centro de acopio habilitado por la Alcaldía, ubicado en la carrera 43 # 6-120, en el sector de Barranquillita. Allí la ciudadanía puede entregar alimentos no perecederos, ropa nueva o en buen estado, colchonetas, elementos de aseo personal, artículos para bebés, alimentos para mascotas e insumos médicos.

Durante una de las jornadas, el alcalde Alejandro Char acompañó directamente la recepción de las donaciones y ayudó a descargar un camión con mercados que serán enviados a las zonas afectadas.

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“Todos a solidarizarnos, todos a acompañar a nuestros hermanos colombianos en esta tragedia, no los podemos dejar solos”, manifestó el mandatario, quien destacó la respuesta de los barranquilleros ante la emergencia.

“Las ayudas llegan masivamente y enseguida despachamos al Gobierno nacional, que es el que está haciendo las entregas definitivas”, señaló.

Barranquilla también dispone capacidad hospitalaria

Como parte de la respuesta institucional ante la emergencia, el Distrito informó que tiene disponibles 600 camas de hospitalización y 132 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ante la posibilidad de que pacientes afectados por el terremoto deban ser trasladados desde otras regiones.

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“Ya le hemos dado el dato al Gobierno nacional por si toca trasladar, aquí los recibimos, aquí los atendemos”, afirmó Char.

Además, hasta este 13 de agosto permanece habilitada una jornada de donación de sangre en el primer piso de la Alcaldía Distrital, en el Paseo Bolívar.

La administración distrital reiteró el llamado a los barranquilleros a continuar sumándose a la campaña de solidaridad, con donaciones que permitan atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas por el sismo.