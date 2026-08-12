Atentado en Santo Domingo cobró su tercera víctima y se convirtió en nueva masacre en Barranquilla

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

El atentado ocurrido el pasado 2 de agosto en el barrio Santo Domingo de Guzmán, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, cobró una tercera víctima mortal y fue catalogado como una nueva masacre por Indepaz. Con este caso, ya son 80 las masacres registradas en Colombia durante 2026.

El ataque se registró cuando varios hombres, que presuntamente se hicieron pasar por operarios de la empresa Air-e, llegaron hasta una vivienda y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

La acción armada dejó varias personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. Inicialmente fallecieron Jesús David Garavito Diete, de 33 años, y Jean Carlos Peláez Jelk, de 19.

Sin embargo, la cifra de víctimas mortales aumentó el 11 de agosto, cuando murió Jaime Enrique Bracamonte Herrera, de 29 años, quien había resultado herido durante el ataque. Con su fallecimiento, el hecho pasó a ser considerado como una masacre al alcanzar tres víctimas mortales.

De acuerdo con Indepaz, en Barranquilla y su área metropolitana tienen presencia estructuras como el Clan del Golfo, Los Pepes, Los Costeños, Los Rastrojos, Los Papalopez, Los Vega y otras bandas.

El organismo también señaló que la situación de seguridad en la ciudad continúa siendo preocupante. La Defensoría del Pueblo mantiene una alerta por el deterioro de las condiciones de seguridad, en medio del aumento de homicidios, extorsiones, amenazas y otros hechos de violencia que afectan a Barranquilla y su área metropolitana.