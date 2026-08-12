¿Dónde se va la luz este miércoles 12 de agosto en el Atlántico?: entérese aquí

La empresa Air-e Intervenida informó que este miércoles 12 de agosto adelantará trabajos eléctricos como parte de las acciones para mejorar la prestación del servicio de energía en diferentes sectores del Atlántico.

Lea también: CRA alerta por bajos niveles del río Magdalena y posible intrusión salina

En Barranquilla, las labores de reposición de elementos eléctricos se desarrollarán en el barrio Delicias, específicamente en la calle 73B con carrera 41B, entre las 8:04 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

También habrá intervenciones en municipios

En el municipio de Luruaco se realizará el cambio de un poste de baja tensión en la carrera 19 con calle 19 del barrio Luruaquito, en horario de 8:45 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Asimismo, en el corregimiento de Molinero, zona rural de Sabanalarga, se ejecutarán trabajos menores en la carrera 13 con calle 11, entre la 1:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde.

Le puede interesar: Barranquilla habilita nuevo punto de donación de sangre para apoyar a afectados por el terremoto

Llamado al uso eficiente de la energía

Air-e Intervenida reiteró el llamado a usuarios residenciales, comerciales e industriales para hacer un uso racional y eficiente del servicio, especialmente ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.