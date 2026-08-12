Tras más de 24 horas del terremoto, Angie Dayana Fontalvo fue rescatada con vida en Pereira

Más de 24 horas de incertidumbre y angustia vivió la familia de Angie Dayana Fontalvo, una joven de 25 años, oriunda de Soledad, Atlántico, que se encontraba en Pereira cuando ocurrió el terremoto que sacudió varias regiones del país el pasado lunes.

La preocupación terminó este martes luego de que sus familiares lograran establecer comunicación con ella y confirmar que se encuentra con vida y en buen estado de salud, refugiada en un albergue de la capital de Risaralda.

Juan Carlos Fontalvo, padre de Angie Dayana, confirmó que pudieron conversar con su hija mediante una videollamada. Según explicó, después de la emergencia registrada en el barrio Cuba, la joven fue trasladada junto con su esposo a un albergue.

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La falta de señal telefónica y las dificultades en las redes de comunicación habían impedido que la familia pudiera conocer su paradero durante varias horas, aumentando la preocupación entre sus seres queridos.

“Después de la emergencia en el barrio Cuba fue trasladada a un albergue junto con su esposo y hasta ahora pudo establecer comunicación con nosotros por los problemas de señal y redes”, explicó el padre de la joven.

Aunque Angie no presenta lesiones físicas de gravedad, su padre señaló que se encuentra emocionalmente afectada por lo ocurrido y por la magnitud de la emergencia provocada por el terremoto.

“En cuanto a lesiones está óptima, pero de ánimo está muy mal y afectada por la situación. Hablar con nosotros la puso contenta”, relató Fontalvo.

La familia espera conocer durante las próximas horas mayores detalles sobre el lugar exacto donde permanece Angie y las condiciones para facilitar su regreso al departamento del Atlántico.

El caso de la joven soledeña había generado preocupación entre sus familiares, quienes durante más de un día permanecieron sin noticias de ella en medio de la emergencia sísmica que dejó graves afectaciones en diferentes zonas del país