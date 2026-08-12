Miguel Vergara será el nuevo viceministro de Transporte

En sesión extraordinaria celebrada por la junta directiva de Camacol el 4 de febrero de este año, Miguel Vergara fue elegido como gerente de este gremio. Foto: Camacol( Thot )

Miguel Vergara Cabello será designado como nuevo viceministro de Transporte, acompañando a Elsa Noguera, con quien ha trabajado en diferentes etapas de su trayectoria en el sector público.

Vergara, oriundo del Atlántico, cuenta con una amplia experiencia en la administración pública y ha ocupado cargos tanto en el Distrito de Barranquilla como en la Gobernación del Atlántico y el Gobierno Nacional.

Uno de los cargos más destacados de su trayectoria fue el de secretario de Planeación de Barranquilla, durante la administración de Elsa Noguera, desde donde participó en la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. También ejerció como alcalde encargado de Barranquilla en diferentes oportunidades.

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Posteriormente, llegó al Gobierno Nacional como viceministro encargado de Agua y Saneamiento Básico y asesor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, acompañando nuevamente la gestión de Noguera.

Su recorrido en el Atlántico también incluye la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación, cargo que asumió en 2020 y desde el cual impulsó diferentes iniciativas relacionadas con la reactivación económica y la generación de empleo. Entre ellas estuvo la estrategia denominada ‘Ruta del Girasol’.

Antes de regresar al sector público, Vergara se desempeñó como gerente de Camacol Atlántico, donde estuvo vinculado al sector de la construcción y al desarrollo de proyectos de la región.

En materia académica, es abogado de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Gobernanza de la Universidad de Lausana, en Suiza.