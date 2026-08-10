Guardavidas de Cartagena fortalecen rescate acuático con capacitación sobre tablas

Con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta y mejorar las técnicas de rescate en los escenarios acuáticos de la ciudad

La jornada se desarrolló este domingo, desde las 7:00 de la mañana en Playa 5, y contó con el acompañamiento y liderazgo del director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas; el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, y el director del IDER, Andrés Porras.

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Durante el entrenamiento, los Guardavidas pusieron en práctica técnicas de aproximación rápida, flotabilidad, abordaje y extracción segura de personas en situación de emergencia en el agua.

Uno de los principales componentes de la jornada fue el entrenamiento con tablas de rescate, implementos que permiten al salvavidas desplazarse rápidamente hacia una víctima, utilizando diferentes posiciones de remada —acostado, de rodillas o de pie— según las condiciones del mar y las características de la emergencia.

Los participantes también practicaron técnicas para asegurar y subir a la tabla a personas conscientes o inconscientes, aprovechando la flotabilidad del elemento para facilitar su traslado y mantener las vías respiratorias de la víctima fuera del agua.

La formación incluyó, además, ejercicios de coordinación en el uso de boyas torpedo, aletas y otros elementos utilizados en las operaciones de rescate acuático, buscando fortalecer la capacidad de respuesta individual y el trabajo coordinado de los equipos de salvamento.

Preparación para responder y salvar vidas

Para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena y el IDER la capacitación permanente de los Guardavidas constituye una herramienta fundamental para garantizar una respuesta rápida, segura y eficiente ante las emergencias que puedan presentarse en las playas de la ciudad.

El entrenamiento práctico permite reforzar habilidades, optimizar los tiempos de respuesta y brindar mayores condiciones de seguridad tanto para los bañistas como para los propios rescatistas.

Con estas acciones, las instituciones continúan trabajando de manera articulada para fortalecer la prevención y la atención de emergencias en los escenarios acuáticos de Cartagena.