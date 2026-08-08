En menos de 12 horas se registran dos explosiones en Manizales, los sospechosos están identificados

Manizales

La explosión más reciente ocurrió sobre la avenida Paralela con calle 33, a tres cuadras del comando de la Policía Metropolitana de Manizales, donde un local comercial y varias viviendas resultaron con daños. Este es el reporte entregado por el alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas.

“Exactamente fue donde hay un fruver en el barrio Ondas del Otún, la entrada del negocio se dañó, así como un muro en el lateral del mismo. Además, hubo afectaciones de infraestructura en más de 10 viviendas, por fortuna, no hay afectación a la vida humana. Hemos estado con el ejército, la Unidad antiexplosivos, Unidad de Gestión del Riesgo, la Secretaría del Interior y demás autoridades analizando lo que pasó; los sospechosos están identificados”.

El mandatario manizaleño afirma que las acciones de prevención implementadas desde antes del día de posesión presidencial, se fortalecerán luego de dichas explosiones con más de 300 militares y policías por toda la ciudad, pero hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a informar si se percatan de actos irregulares. “En el barrio donde estarían los presuntos delincuentes tenemos un operativo en desarrollo”, enfatiza Rojas.

Por ese motivo, unidades policiales llegarán en las próximas horas para reforzar la seguridad en esta capital, según indica el coronel César Aristizábal, comandante de la policía metropolitana.

“Seguimos en alistamiento de primer grado. A raíz de mencionados hechos, desde el nivel central de la policía se dispuso de un componente que viene en apoyo, en capacidad de inteligencia antiexplosivos para blindar la ciudad y, a partir de las decisiones que se han tomado en el PMU que sigue vigente, hemos logrado el compromiso de la ciudadanía con el fin de identificar a los presuntos responsables”.

La primera explosión ocurrió en la tarde de ayer en el barrio Sierra Morena, donde hubo afectaciones en un canal de agua y algunos ventanales. Las autoridades indagan si ambos casos tendrían relación.