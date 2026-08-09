Tercera Avenida de Manga en Cartagena será reconstruida

Una de las obras más esperadas por los habitantes de Manga pronto se convertirá en realidad. El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció el inicio del proceso para la reconstrucción integral de la Tercera Avenida de Manga, que permitirá recuperar uno de las arterias viales más importantes del barrio y mejorar las condiciones de movilidad para cientos de cartageneros que diariamente la utilizan.

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Cabe recordar que esta importante avenida del barrio se encuentra actualmente en mal estado, con grandes cráteres y huecos que vuelven un calvario la calidad de vida y la movilidad por el sector de residentes, locales y turistas.

El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 820 metros lineales, con una inversión estimada de $6.700 millones, y busca renovar completamente la infraestructura vial y de servicios públicos existente. La intervención incluirá la renovación integral de las redes de acueducto y alcantarillado, así como la organización y modernización de las redes de voz y datos.

Posteriormente, la avenida será reconstruida en concreto rígido, tal como lo solicitó la comunidad, con la implementación de cárcamos de protección para los sistemas de tanques subterráneos de los edificios ubicados en el sector.

También se contempla la construcción de nuevos andenes en concreto estampado, con condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida, además de la recuperación de los diferentes puntos críticos que actualmente presenta la avenida.

“Vamos a hacerlo en concreto rígido”

El alcalde Dumek Turbay explicó que la Administración Distrital ya tiene identificados los recursos necesarios para sacar adelante este proyecto.

“Vamos a convocar a sesiones extras del Concejo para solicitar autorización para financiar dos proyectos: el alcantarillado para República del Caribe y justamente la Tercera Avenida de Manga, que tanto está pidiendo la comunidad. Ya tenemos los recursos identificados. Vamos al Concejo a pedir la autorización para el traslado de los recursos que se requieran para que toda la avenida se haga en concreto rígido. En dos o tres semanas esperamos obtener ese traslado para darle solución y voy a anunciarlo allá”, señaló el mandatario distrital.

Manga ya viene transformándose

La intervención de la Tercera Avenida se suma a otras obras que la Alcaldía de Cartagena ha ejecutado y desarrolla en Manga. Recientemente fue rehabilitada la avenida Rafael Calvo, específicamente en el tramo comprendido entre el puente Las Palmas y el CAI de la Policía.

Asimismo, en 2025 fue entregada la rehabilitación del Nuevo Dandy, donde se intervinieron más de 250 metros lineales y se elevó la vía para mitigar el histórico problema de inundaciones ocasionado por la intrusión de las mareas.

También fue intervenido integralmente el Viejo Dandy, con 260 metros lineales de concreto rígido, renovación de la estructura de base y construcción de andenes, además de las obras de recuperación vial desarrolladas en el sector La Cabaña.

A estas intervenciones se suma la rehabilitación del puente Román y su entorno urbano, que contribuyó a mejorar la conectividad entre Manga, Getsemaní y el Centro Histórico.

Distrito Creativo de Manga, ya adjudicado

La transformación de Manga tendrá además un nuevo capítulo con el Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. El alcalde Turbay Paz señaló que el proyecto que ya fue adjudicado y que integrará espacios para eventos, arte, formación, trabajo colaborativo, actividad comercial, oficinas institucionales, zonas verdes, parqueaderos y ciclorrutas.

Este es uno de los megaproyectos de la administración del alcalde Dumek Turbay con el que se planea transformar un lote que por muchos años estuvo abandonado, lleno de maleza y de plagas: un foco de oscuridad frente a parques y canchas donde centenares de niños y jóvenes practican fútbol, voleibol y baloncesto. Además, familias enteras departen con niños pequeños en las atracciones infantiles.