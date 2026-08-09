Nuevo Hospital Bocagrande solicita nueva mesa de trabajo sobre los compromisos de Coosalud

En carta dirigida a Hugo David Serje Pardo y Deydre de la Trinidad Clavijo López, representantes de la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar, Yeraldin Girón Vidales como representante legal de la Promotora Bocagrande S.A. o más conocido como Nuevo Hospital Bocagrande se solicita una mesa de trabajo para seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos entre Coosalud EPS y la Promotora Bocagrande.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“En mi calidad de Representante Legal de Promotora Bocagrande S.A., me permito solicitar respetuosamente el acompañamiento de esa Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar para la convocatoria de una mesa de trabajo, con el propósito de realizar seguimiento al estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos entre Coosalud EPS y Promotora Bocagrande, en el marco de las mesas de trabajo realizadas los días 11 y 19 de junio de 2026, bajo la función preventiva ejercida por esa entidad.”

“La presente solicitud obedece a la necesidad de revisar el avance de los compromisos consignados en las respectivas actas, particularmente aquellos relacionados con el saneamiento y conciliación de cartera, la legalización de las actas conciliadas, la revisión de glosas y devoluciones, la ejecución de los compromisos financieros asumidos por las partes y las demás acciones orientadas a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Dichos compromisos quedaron sujetos al seguimiento de esa Procuraduría en desarrollo de su función preventiva.”

“En este sentido, respetuosamente solicitamos que se sirvan programar una nueva mesa de trabajo, en la fecha y hora que esa Procuraduría considere pertinente, con la participación de los representantes de Coosalud EPS y Promotora Bocagrande, a fin de verificar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, evaluar los asuntos que permanezcan pendientes y definir las acciones que permitan avanzar en una solución efectiva, garantizando la continuidad de la prestación de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.”

Por ultimo reiteran la disposición para participar en la mesa de trabajo y aportar la información que resulte necesaria.