Menor fue detenido como presunto responsable de disparar contra funcionario del INPEC en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró la aprehensión de un menor de edad quien sería el presunto responsable del ataque a bala contra un funcionario del INPEC identificado como Hedilbey Durán Serrano, hechos ocurridos en un billar ubicado en el barrio Jardín comuna 8 de la capital del Tolima.

“Por la rápida reacción del personal de la Policía y el apoyo de la comunidad se logró la aprehensión de un adolescente de 17 años quien estaría relacionado con los hechos registrados en la calle 96 con carrera Quinta donde dos personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el oficial, durante el procedimiento encontraron en poder del menor un arma de fuego con seis cartuchos percutidos “Elementos que serán objeto de análisis dentro de la investigación”.

El comandante de la Policía Metropolitana además resaltó que la información preliminar indica que en el ataque sicarial dos personas de 31 y 33 años resultaron lesionadas, uno de ellos funcionario del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC.

“Se encontrarían departiendo en un establecimiento público del sector cuando arribó al lugar una motocicleta en la que se movilizaban dos sujetos, de acuerdo con las investigaciones uno de los individuos descendió del vehículo y presuntamente accionó un arma de fuego en contra de estas personas y huyendo del lugar”, dijo el coronel, Edgar López.

Los lesionados fueron trasladados al hospital Federico Lleras Acosta donde se encuentran recibiendo atención especializada debido a la gravedad de las lesiones recibidas.