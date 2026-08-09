Karina León fue la joven que murió en un accidente de tránsito en la madrugada del domingo en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, confirmó que se registró una nueva muerte en accidente de tránsito en la madrugada del domingo 9 de agosto de 2026 en la glorieta de la Casa de la Moneda.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una mujer quien desafortunadamente pierde la vida durante la madrugada de este domingo 9 de agosto luego de verse involucrada en un siniestro vial ocurrido aproximadamente sobre las 3:45 de la mañana en la rotonda de la casa de la moneda”, dijo Camilo Martínez.

Caracol Radio conoció que la víctima de este siniestro vial fue identificada como Yesica Karina León Franco, persona que se movilizaba en calidad de parrillera en un motocicleta que habría chocado con contra la glorieta de la Casa de la Moneda, situación que ocasionó que los dos pasajeros terminaran metros mas adelante.

“En el hecho estuvo involucrada una motocicleta en la que se movilizaban dos personas, el conductor resulta ileso y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que la acompañante una joven pese a ser trasladada a la clínica Nuestra ingresó sin signos vitales”, destacó el secretario de Movilidad.

Como hipótesis las autoridades manejan que el motociclista identificado como Diego Alfredo Garzón Lenis perdió el control del vehículo al parecer por el conducir bajo los efectos del alcohol como quedó confirmado en la prueba realizada por las autoridades que arrojó grado cero.

“Hacemos un llamado urgente y vital a todos los actores viales especialmente a los motociclistas a no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las señales de tránsito y tomar las medidas de precaución necesarias”, puntualizo Camilo Martínez.

En la última semana cuatro personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Ibagué, situación que preocupa a las autoridades de tránsito de la capital del Tolima.