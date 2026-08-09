Las disidencias de las Farc atacaron con drones la sede de la Alcaldía de Rioblanco, Tolima

Tolima

Las disidencias de las Farc atacaron con drones la sede de la Alcaldía del municipio de Rioblanco al sur del Tolima, el hecho se registró en la tarde del domingo 8 de agosto confirmó la gobernadora, Adriana Matiz.

“Un ataque con dron contra la alcaldía de Rioblanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera una profunda preocupación por la seguridad de nuestra comunidad. Afortunadamente, no se reportan personas heridas”, dijo Adriana Matiz.

“Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía”, resaltó.

La mandataria seccional aseguró que es urgente proteger la vida. “Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación”.

Finalmente, resaltó que el municipio de Rioblanco necesita toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes. “Frente al miedo que quieren imponer los violentos, nuestra respuesta debe ser unidad, autoridad y protección para nuestra gente”.

Hay que recordar que el pasado viernes 7 de agosto las disidencias de las Farc atacaron también las bases militares de los municipios de Planadas y Ataco en el sur del Tolima bajo un modus operandi similar.